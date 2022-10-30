Медкомісія перед мобілізацією: через повномасштабне вторгнення рф в Україні введена загальна мобілізація для військовозобов’язаних чоловіків від 18 до 60 років. Чоловіки, які отримали повістки, мають прийти до територіального центру комплектування. Всі військовозобов’язані мають пройти медичну комісію.

Правовий аналітик Руслан Романів в інтерв’ю виданню «Українська правда» розповів, як має проходити медкомісія під час мобілізації. Про це NNS передає з посиланням на Дзеркало тижня.

Як проводиться медкомісія перед мобілізацією

Отримавши повістку, військовозобов’язаний має прийти до територіального центру комплектування. Якщо він не має відстрочки, то його відправлять на медкомісію.

Повторний медогляд військових запасу першого і другого розрядів, які були визнані придатними у мирний час, проводиться один раз на п’ять років.

Якщо чоловік тимчасово непридатний до служби, то повторний огляд може бути призначений через 2-6 місяців. Якщо людина непридатна до військової служби, повторний огляд відбувається за 6-12 місяців.

У воєнний час людина проходить медкомісію, навіть якщо вона була визнана придатною у мирний час, адже за цей період обставини могли змінитися.

Яких лікарів треба пройти на медкомісії

Перед медкомісією призовник має самостійно пройти обстеження, які не проводяться в рамках медкомісії. Законодавство не визначає термін проходження цих процедур, а лише дату прибуття до військкомату.

Перед медоглядом варто зробити:

рентген (флюорографію) органів грудної клітки;

загальний аналіз крові та сечі;

визначення групи крові та резусу (якщо цих відомостей немає у військовому квитку);

електрокардіограму (ЕКГ);

для призовників 40 років і старше – вимірювання внутрішньоочного тиску і аналіз крові на цукор.

До медогляду військкомат отримує дані з психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів, наркологічних закладів щодо військовозобов‘язаних.

Під час медкомісії призовника оглядають такі лікарі:

хірург;

терапевт;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

Якщо людина стоїть на обліку або має інвалідність, її можуть додатково оглянути інші спеціалісти.

Кожен лікар після огляду пише свій висновок про придатність або непридатність людини до служби. Під висновком лікар ставить підпис і особисту печатку.

Романів зазначив, людям з інвалідність рекомендується взяти з собою на медогляд документ, який засвідчує стан їхнього здоров’я.

Кого можуть визнати придатним або непридатним до служби в армії

Медкомісія може винести призовнику один з висновків:

придатний до військової служби;

тимчасово непридатний до військової служби з датою повторного огляду;

непридатний до служби у мирний час, але придатний у воєнний;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Під час винесення рішення щодо придатності до служби комісія керується Додатком до закону «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України»

Юрист зазначив, що під час воєнного стану підстав щодо непридатності до служби значно менше, ніж у мирний час.