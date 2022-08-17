Як каратимуть жінок, які з 1 жовтня не стануть на військовий облік

У Раді пояснили, чи каратимуть жінок, які з 1 жовтня не стануть на військовий облік – яка відповідальність передбачена.

Як стало відомо NNS, до жінок, які мали стати до 1 жовтня на військовий облік і не зробили цього, жорсткі санкції одразу не застосовуватимуться , але згодом до них можуть вживати примусових заходів з боку держави, також, у майбутньому, на жінок, які будуть ухилятися від постановки на військовий облік, чекатиме адміністративна відповідальність.

Про це 17 серпня заявив нардеп, член профільного комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський, передає Апостроф.

“Про примусові заходи, насамперед, це притягнення тих людей, які ігнорують вимоги чинного законодавства, щодо постановки на військовий облік, до адміністративної відповідальності та складання протоколу про адміністративне правопорушення. Але за офіційним роз’ясненням Генштабу МОУ, наразі будуть проводити заходи зі стимулювання і ніякі негативні наслідки одразу застосовуватися не будуть. Щонайменше, це не буде суцільним притягнення до відповідальності жінок, які не стануть на військовий облік”, роз’яснює нардеп.

Разом із тим Веніславський допускає, що у випадку злісного ухиляння від виконання вимог законодавства з боку жінок, які мали б стати на військовий облік, згодом їх можна буде притягати до адміністративної відповідальності. Це стосується всіх жінок, які отримали диплом за тією чи іншою військово-обліковою спеціальністю, які визначені в наказі Міністерства оборони.

“Тут немає переліку конкретних посадових інструкцій, чи конкретного переліку жінок, які будуть чи не будуть притягатися до відповідальності. Мова йде про військово-облікові спеціальності, які визначені в наказі Міністерства оборони. Відповідно до цього наказу, всі жінки, які мають освіту, фахову підготовку, мають диплом за тією військово-обліковою спеціальністю, яка є в наказі МО, мають стати на облік. І тут є завдання для центрів комплектування, які мають провести аналіз, яких саме спеціальностей найбільше потребують наші збройні сили”, пояснив він.

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