В Україні вчетверте подовжили воєнний стан. Кого можуть мобілізувати наступними

Верховна Рада 15 серпня продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію. Відтепер вони триватимуть до 21 листопада 2022 року.

NNS з посиланням на НВ розповідає, як це вплине на мобілізацію.

Кого можуть призвати наступним

Під час загальної мобілізації до лав армії можуть призвати усіх військовозобов’язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які не мають обмежень за станом здоров’я, а також не мають підстав для звільнення від служби, виключення з військового обліку або права на відстрочку.

В українському законодавстві відсутнє поняття «хвиль» мобілізації. У командуванні ЗСУ наголошували, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну триває одна загальна хвиля мобілізації, під час якої поступово доукомплектовують підрозділи, яким потрібні додаткові спеціалісти.

Щодо черговості призову – спочатку мобілізаційні розпорядження отримують резервісти, колишні учасники АТО й ООС, особи, які мають бойовий та військовий досвід. Перевага віддається досвідченим призовникам, проте це не виключає того, що відбувається мобілізація людей, які не мають відповідного досвіду.

Людину без військового досвіду не можуть відправити у гарячі точки на фронті. Спочатку вона зобов’язана пройти навчання та підготовку.

Чи будуть мобілізувати жінок

Жінки, які стоять на військовому обліку, також є військовозобов’язаними і можуть бути викликані для доукомплектування певних мобілізаційних груп. З 1 жовтня жінки, які підпадають під оновлений перелік професій та спеціальностей, будуть зобов’язані стати на військовий облік.

У Міністерстві оборони неодноразово наголошували, що до ЗСУ не було примусово призвано жодної жінки, а усі ті, які служать у армії та знаходяться на фронті, ухвалили це рішення добровільно. Генштаб також запевняє, що жінки зможуть служити тільки за власним бажанням.

Фізичну придатність потенційних призовників визначають лікарі під час проведення військово-лікарської комісії. У деяких випадках, якщо призовники мають вагомі підстави, вони можуть оскаржити рішення ВЛК щодо їх придатності або непридатності. До армії не зможуть призвати непридатних для служби під час воєнного стану осіб (наприклад, осіб з інвалідністю, гострими хронічними хворобами тощо). Відстрочку від призову можуть отримати особи, визнані тимчасово непридатними. Вони повинні повторно пройти медичний огляд через шість місяців після проходження першого ВЛК.

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