Військовий розповів, як і чим годують солдатів в Україні

Після скандалу з закупівлями Міноборони харчування для армії, багатьох українців хвилює питання, як і чим годують солдатів.

На це питання відповів полковник ЗСУ Ігор Сєрков у коментарі УНН, передає НСН.

Військовий повідомив, що якби з їжею в армії були проблеми, самі бійці про це відкрито заявляли б.

“Питань немає, це я суто по своєму підрозділу кажу. Якби щось було не так, повірте, я б це питання порушив. Голодних об’єктивно немає, меню дуже різноманітне. У їжі бійців теж ніхто не обмежує, якщо не наївся, то йдеш і береш другу порцію, ніхто за руку тебе не візьме і нічого не відбере”, сказав полковник ЗСУ.

Сєрков розповів журналістам, що зовсім нещодавно повернувся з обіду і поділився, чим за фактом сьогодні годували військових.

“У нас все прекрасно – я півгодини як з обіду, у нас і мандарини, і апельсини, і гранати, і картопля, і м’ясо, і печінка. Сніданок теж був хороший, порції нормальні, бійці наїдаються, жодних нарікань немає”, розповів він.

Раніше про те, що бійці ЗСУ повністю забезпечені харчуванням належної якості заявив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. На думку міністра оборони Олексія Резнікова, харчування в армії реалізовується успішно завдяки подоланню монополії постачальників, яка була присутня раніше.

Чим годують солдатів: чи буде вегетаріанське меню

Зазначимо, що багато наших захисників не вживають продуктів тваринного походження. Це підтверджують організації, які допомагають забезпечувати військовим рослинним харчуванням.

Так, службовець ЗСУ Петро Павлов створив петицію від 27 червня 2022 року. Він просив створити окреме меню для вегетаріанців та веганів, зокрема, в умовах відсутності кухні, а саме у районах безпосереднього виконання бойових завдань.

Петиція дуже швидко набрала необхідну кількість підписів. Президент Володимир Зеленський відповів на неї та сказав, що норма харчування для військових вегетаріанців відсутня. Водночас президент доручив розглянути це питання прем’єр-міністру України Денису Шмигалю.

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