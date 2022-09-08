Мобільний оператор lifecell надав своїм клієнтам чудову послугу VoWiFi – як дзвонити там, де немає покриття.
Тепер абоненти lifecell зможуть телефонувати за допомого Wi-Fi. Це буде актуальним для тих, хто не має зони покриття або перебуває в укриттях, передає NNS з посиланням на lifecell.ua.
VoWiFi (Voice over Wi-Fi) – технологія, яка дозволяє телефонувати і приймати виклики через бездротову мережу Wi-Fi. Просто підключіться до бездротової точки доступу та залишайтесь із мобільним зв’язком навіть там, де він нестабільний.
Для того, аби скористатись новою послугою необхідно:
- підключитись до Wi-Fi;
- мати картку USIM;
- активувати функцію Wi-Fi Calling на телефоні.
Поки технологія знаходиться на стадії тестування та підтримуються на iPhone починаючи з 6 Plus, Samsung починаючи з Galaxy A13 а також сучасні моделі Huawei та Xiaomi. Дзвінки будуть тарифікуютися як звичайні голосові виклики.
Список моделей телефонів з підтримкою VoWiFi від lifecell можна знайти за посиланням.
Для налаштування функції VoWiFi на смартфонах iOS потрібно:
- перейти до «Параметрів» та підключитися до Wi-Fi;
- вибрати єСтільникові дані»;
- обираємо Wi-Fi виклики.
Для того, аби налаштування можливість VoWiFi для Android:
- переходимо до «Налаштуваннь»;
- у меню «Підключення» обираємо Wi-Fi;
- потім натискаємо на «Дзвінки за допомогою Wi-Fi».
VoWiFi стане у нагоді при поганому покритті. У зв’язку з технічними обмеженнями, щоб телефонувати через мережу Wi-Fi телефон повинен бути востаннє зареєстрований у мобільній мережі не пізніше, ніж 10 хв тому.
Підключивши VoWiFi можна телефонувати навіть тим абонентам, яким ця функція не доступна, або не активована на смартфоні.
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