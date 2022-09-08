Мобільний оператор lifecell надав своїм клієнтам чудову послугу VoWiFi – як дзвонити там, де немає покриття.

Тепер абоненти lifecell зможуть телефонувати за допомого Wi-Fi. Це буде актуальним для тих, хто не має зони покриття або перебуває в укриттях, передає NNS з посиланням на lifecell.ua.

VoWiFi (Voice over Wi-Fi) – технологія, яка дозволяє телефонувати і приймати виклики через бездротову мережу Wi-Fi. Просто підключіться до бездротової точки доступу та залишайтесь із мобільним зв’язком навіть там, де він нестабільний.

Для того, аби скористатись новою послугою необхідно:

підключитись до Wi-Fi;

мати картку USIM;

активувати функцію Wi-Fi Calling на телефоні.

Поки технологія знаходиться на стадії тестування та підтримуються на iPhone починаючи з 6 Plus, Samsung починаючи з Galaxy A13 а також сучасні моделі Huawei та Xiaomi. Дзвінки будуть тарифікуютися як звичайні голосові виклики.

Список моделей телефонів з підтримкою VoWiFi від lifecell можна знайти за посиланням.

Для налаштування функції VoWiFi на смартфонах iOS потрібно:

перейти до «Параметрів» та підключитися до Wi-Fi;

вибрати єСтільникові дані»;

обираємо Wi-Fi виклики.

Для того, аби налаштування можливість VoWiFi для Android:

переходимо до «Налаштуваннь»;

у меню «Підключення» обираємо Wi-Fi;

потім натискаємо на «Дзвінки за допомогою Wi-Fi».

VoWiFi стане у нагоді при поганому покритті. У зв’язку з технічними обмеженнями, щоб телефонувати через мережу Wi-Fi телефон повинен бути востаннє зареєстрований у мобільній мережі не пізніше, ніж 10 хв тому.

Підключивши VoWiFi можна телефонувати навіть тим абонентам, яким ця функція не доступна, або не активована на смартфоні.

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