Що робити, коли швидкість мобільного інтернету упала і не дозволяє здійснювати навіть елементарні дії.

Як передає NNS п’ять найкращих порад дали у матеріалі 24 каналу.

Швидкість інтернету може залежати від цілого ряду факторів – як з вашої сторони, так і з боку провайдера чи інших чинників. Варто пам’ятати, що часто проблема є комплексною.

Повертаємо швидкість мобільного інтернету

Перш за все рекомендуємо перевірити загальну “засміченість” вашого смартфона. Річ у тім, що обробка запитів потребує певних ресурсів, таких як оперативна пам’ять, наприклад. Тому якщо у вас запущена велика кількість програм чи зайнята вся флешпам’ять (фотографіями, відео, музикою чи іншими файлами), то цим варто зайнятись у першу чергу.

Видаліть програми, якими ви не користуєтесь узагалі й закрийте ті, які непотрібні в цей момент. Річ у тім, що багато додатків для своєї роботи потребують інтернет-з’єднання й оновлень. Якщо таких багато, то сукупність їхніх фонових з’єднань створює велике навантаження. Крім того, такі додатки “з’їдають” велику частину потужності процесора, який також бере участь у процесі обробки запитів.

Видаліть непотрібні файли. Кожній програмі потрібне місце для кешування даних. Деякі з них потребують кількох гігабайтів для нормальної роботи. Тому якщо у пам’яті смартфона не вистачає місця, це може призвести до того, що вона не зможе працювати стабільно. Перемістіть цінні файли на комп’ютер або в хмару, а різноманітні скриншоти, які вже виконали свою функцію, неякісні фотографії, російську музику та інший непотріб видаліть і не забудьте очистити кошик.

До речі, якщо мова йде про месенджер Telegram, то його робота може помітно гальмуватися при накопиченні великої кількості кешованих файлів. Для швидкого доступу додаток завантажує файли в пам’ять і зберігає їх там тривалий час. Виправити це можна лише частково. Зайдіть у Налаштування – Дані та сховище – Використання сховища. Дочекайтесь, поки система визначить розмір кешу. Для початку встановіть строк їх зберігання на мінімальні три дні. А потім скористайтесь двома функціями очищення нижче і ви помітите, що завантаження нових файлів, діалогів, меню та стікерів стало значно швидшим. Однак якщо ви щодня переглядаєте дуже велику кількість контенту, ймовірно, за три дні його буде накопичуватись так само багато й очищувати доведеться щоразу вручну.

Неправильний тип з’єднання

Обов’язково зверніть увагу на тип мобільної мережі. В Україні з 2020 року доступний 4G-інтернет (LTE), однак іноді в смартфоні може бути обрано підключення до 3G-мереж, які є повільнішими.

У різних виробників це меню може називатися по-різному. Зайдіть у Налаштування смартфона й оберіть меню, яке відповідає за налаштування SIM-карт та мобільних мереж. Оберіть потрібну вам картку й перейдіть у налаштування “Тип мережі”. Оберіть зі списку 4G.

Поганий прийом мережі

Іноді це також є причиною падіння швидкості. Перемикання смартфона в режим польоту може усунути цю проблему, оскільки скидає деякі мережеві налаштування. Це змусить ваш телефон знову шукати доступні мережі й цього разу він може підключитися до кращої. Це актуально навіть для Wi-Fi.

Заощадження даних

Сповільнювати інтернет також здатен режим заощадження даних. Він є не у всіх смартфонах, а деякі виробники не дозволяють вмикати його одразу для всіх додатків, обмежуючись налаштуваннями для кожного окремо. Тож якщо ви вмикали відповідне налаштування, саме воно може бути причиною проблем.

Крім того, будь-яка встановлена програма може мати власні налаштування економії даних, керування яким можна знайти в налаштуваннях. Ви можете вимкнути заощадження для тих програм, з якими вам потрібна максимальна швидкість.

Скидання налаштувань мережі (для Wi-Fi)

Якщо жоден із наведених вище методів не працює, можливо, настав час для повного скидання налаштувань мережі. У цьому випадку всі збережені мережеві параметри буде повністю видалено, і пристрій встановить новий зв’язок.

Щоб зробити це, зайдіть у Налаштування й оберіть меню керування Wi-Fi. Перейдіть на ваше з’єднання й оберіть “Видалити (забути) мережу”. Після цього вимкніть Wi-Fi та знову ввімкніть. Оберіть зі списку свій та заново введіть пароль.

Варто пам’ятати, що на швидкість мобільної мережі можуть впливати погода, географічне розташування (віддаленість від антен), матеріали, з якого зроблений будинок, в якому ви знаходитесь, та багато інших факторів. Зрештою, це може бути проблема вашого провайдера – тоді вам допоможе дзвінок у службу підтримки або ж зміна компанії, що надає вам послуги.