Як дистанційно змінити спосіб виплати пенсії – інструкція

Як відомо, пенсіонери мають право переходити із одного виду пенсії на інший. Також пенсіонери можуть дистанційно змінити спосіб виплати пенсії.

Для того, щоб це зробити, не потрібно годинами стояти в черзі, особливо зараз, у воєнний час, досить просто зайти на сайт Пенсійного фонду.

Алгоритм розписали на Facebook-сторінці Пенсійного фонду України, передає NNS.

Як змінити спосіб виплати пенсії

після авторизації на веб-порталі електронних послуг через “Особистий кабінет” потрібно натиснути пункт “Про пенсійне забезпечення”;

вибрати меню “Внесення змін до пенсійної справи”, далі – “Заява про зміну способу виплати пенсії” (заповнити потрібні поля форми заяви та завантажити відскановані документи);

сформовану заяву завірити власним КЕПом (заява автоматично надійде до Пенсійного фонду України).

Майте на увазі, що при формуванні електронної заяви необхідно додати файли сканованих документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

заява з реквізитами з банківської установи при переході на банк.

Коли ваша заява буде опрацьована, повідомлення про зміну способу виплати пенсії з’явиться в особистому кабінеті на порталі ПФУ у вкладці “Мої повідомлення”.

Також ПФУ інформує стан фінансування пенсій:

25 липня завершено фінансування пенсій за липень.

На пенсійні виплати спрямовано 50,2 млрд грн, в тому числі 11,3 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 38,9 млрд грн – через уповноважені банки.

Раніше ми писали про те, в яких випадках українці можуть залишитись без пенсії.

Зазначимо, випадки, коли виплата пенсії взагалі припиняється, прописані у статті 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:

з’ясовується, що пенсію призначено за документами, що містять недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

у разі смерті пенсіонера;

у разі неотримання призначеної пенсії протягом шести місяців поспіль.

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