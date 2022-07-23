В яких випадках українці можуть залишитись без пенсії – у Пенсійному фонді дали відповідь

Частина українців може залишитись без пенсії – в Україні планують проводити ретельну верифікацію (перевірку) одержувачів пенсійних виплат.

Тотальна перевірка спрямована на заощадження бюджетних коштів. Так, законом передбачено низку випадків, коли пенсію можуть урізати або взагалі скасувати.

Про це NNS дізнався з повідомлення видання “На пенсії”.

Насамперед, пенсію можна втратити через підписання документів без прочитання пам’ятки, яку одержувач пенсії зазвичай підписує при призначенні виплат. Так він зобов’язується протягом десяти днів повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про обставини, що впливають на зміну розміру пенсії або припинення її виплати.

При цьому надається підтверджуючий документ, зокрема:

влаштування на роботу, звільнення з роботи, реєстрацію або зняття з обліку як фізична особа-підприємець. Документ, який підтверджує, що людина, яка отримує пенсію за вислугу років, влаштувалася на посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років (виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді);

продовження навчання на денній формі у загальноосвітніх навчальних закладах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах дітьми, які отримують пенсію за втратою годувальника до досягнення ними 23 років;

одержання, зміна або позбавлення особливого статусу (що дає певні пільги, право на надбавки тощо);

зміну місця проживання (реєстрації);

виїзд на постійне місце проживання за кордон.

Іншим поширеним випадком урізання пенсії може бути офіційне влаштування людини на роботу та замовчування цього. Пенсії непрацюючих пенсіонерів, як правило, періодично перераховуються через зростання прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати, а працівникам таких перерахунків не роблять, доки вони не звільняться.

Суми пенсій, які були надмірно виплачені внаслідок зловживань з боку пенсіонера або надання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернені пенсіонером добровільно, можуть стягуватися на підставі рішень органів Пенсійного фонду або в судовому порядку.

Коли виплата пенсії припиняється?

Також варто згадати випадки, коли виплата пенсії взагалі припиняється.

Ці випадки прописані у статті 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:

з’ясовується, що пенсію призначено за документами, що містять недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

у разі смерті пенсіонера;

у разі неотримання призначеної пенсії протягом шести місяців поспіль.

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