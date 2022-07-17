Українці можуть змінити вид пенсії на більш вигідний: інструкція й потрібні документи

Громадяни України можуть змінити вид пенсії на більш вигідний. Для цього потрібно звернутися із заявою до управління Пенсійного фонду

Багато українців мають право на отримання різних видів пенсії – за віком, за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника. Але отримувати вони можуть лише один вид. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

Так, у статті 10 закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», особі, яка має право на різні види пенсій, призначається лише один із цих видів пенсії на її вибір. Але за бажанням громадянин може змінити вид пенсії на більш йому вигідний.

Для цього потрібно звернутися із заявою до управління Пенсійного фонду.

Перелік документів, які необхідні для переведення на інший вид пенсії

Для переведення з одного виду пенсії на інший пенсіонер додає до заяви відповідний пакет документів, визначений у пункті 2.1.порядку, залежно від обраного виду пенсії:оригінал паспорта;

оригінал та копія ідентифікаційного коду заявника;

оригінал трудової книжки;

оригінал диплома, якщо навчався на денному відділенні;

оригінал військового квитка, якщо особа проходила військову службу або довідку військових комісаріатів;

за бажанням довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року;

за бажанням довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року; довідку про проходження військової служби, нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески, у разі якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для військово службовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового та начальницького складу.

Коли буде ухвалено рішення про переведення?

Не пізніше 10 днів після отримання заяви з усіма необхідними для переходу на інший вид пенсії документами орган, який призначає пенсію, розглядає подані документи та ухвалює рішення про переведення на інший вид пенсії (пункт 4.3 розділу IV порядку)

При цьому періоди, за які немає інформації щодо сплати страхових внесків до Пенсійного фонду, не враховують. Після отримання даних про їхню оплату здійснюється перерахунок пенсії з моменту її призначення.Також провадиться перерахунок пенсії у разі відсутності даних про середню заробітну плату по Україні за попередній рік.

Якщо після проведення перерахунку розмір пенсії зменшився, пенсія у новому розмірі призначається з наступного місяця. Виплату нової пенсії провадять не пізніше одного місяця з дня ухвалення рішення про переведення на інший вид пенсії.

Міністерство соціальної політики планує запровадження доплат до пенсій особам віком від 65 років з 2023 року. Відомство вже напрацювало необхідний законопроєкт й отримало схвальні висновки до нього від Світового Банку та Міжнародної організації праці.

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