Хто з українців отримає додаткові 400 гривень до пенсії і коли почнуть нараховувати ці гроші.

Два роки тому певним віковим категоріям в Україні почали нараховувати доплати до пенсій.

NNS з посиланням на “Апостроф” розповідає, хто та коли може розраховувати на чергову доплату.

Так, роком раніше доплати вже отримали ті, кому виповнилося 75 років. 2021 року цим українцям додали до пенсії по 400 гривень.

У 2022 році, незважаючи на війну та непросте фінансове становище в країні, також мають намір перерахувати виплати. У жовтні по 400 гривень додадуть пенсіонерам віком від 70 до 75 років.

Крім того, пенсіонерам, яким уже виповнилося 80 років, встановили доплату до основних виплат у розмірі до 500 грн. Завдяки весняній індексації та перерахунку, цього року вони отримають на 579 гривень більше.

У Пенсійному Фонді України заявили про те, що вікові надбавки мають торкнутися і молодих українських пенсіонерів, а саме тих, кому виповнилося 65 років. На доплати вони можуть розраховувати не раніше 2023 року.

Зазначимо, український уряд анонсував підвищення пенсійних виплат у три етапи, після чого середня пенсія стане на 15% більшою за фактичний прожитковий мінімум, складе 4 500 гривень.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України анонсувало верифікацію всіх отримувачів соціальних виплат, оскільки зараз у бюджеті мало коштів. Також причиною є велика кількість підроблених пенсійних посвідчень різних категорій.

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