Українцям від 65 років почнуть доплачувати до пенсії: коли чекати на гроші

До кінця 2023 року мають закінчити впровадження системи базового пенсійного доходу. Так, доплати пенсіонерам розширять також на громадян віком від 65 років та осіб з інвалідністю.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, з посиланням на Апостроф передає NNS.

Варто зазначити, що з 2020 року було запроваджено доплату до пенсій у розмірі 500 гривень для пенсіонерів віком від 80 років. З жовтня 2021 року до цієї програми приєдналися пенсіонери віком від 75 до 80 років, їм доплачують по 400 гривень.

“Ці заходи необхідно продовжити, реалізувати заплановані диференційовані за віком доплати у жовтні цього року для пенсіонерів у віці 70+, а на 2023 рік передбачити базові гарантії для осіб віком від 65 років, для людей з інвалідністю та тих, хто втратив годувальника”, каже Лазебна.

Зазначається, що базовий пенсійний дохід має бути закріплений на рівні законодавства, а не ухвал уряду. Тому у Мінсоцполітики напрацювали необхідний законопроект, який уже схвалено Світовим банком та Міжнародною організацією праці.

Водночас, за словами міністра, у майбутньому необхідно буде запроваджувати пенсійні накопичення, оскільки одних надходжень від ЄСВ зараз недостатньо для забезпечення пенсіонерів.

За словами Лазебної, середні пенсії за рік зросли на 17%, або на 660 грн., до 4437 грн. на 1 липня за рахунок індексацій та системи доплат. Тоді як військові пенсії збільшились на 53%, майже до 8900 грн.

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