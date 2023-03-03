Як діяти, коли не приймають оплату карткою в магазині

Куди звертатися і як діяти, якщо у магазині продавець відмовився приймати оплату карткою.

Про це повідомили на сторінці Держпродспоживслужби у Facebook, передає НСН.

«Споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час та на вільне здійснення безготівкових розрахунків з урахуванням режиму роботи та обов’язкових для продавця (виконавця) форм (видів) розрахунків, установлених законодавством України (стаття 17 Закону України «Про захист прав споживачів»)», йдеться у повідомлені.

Тому, якщо продавець відмовляється від безготівкового розрахунку, це може бути порушенням вашого права як споживача. А за це передбачена відповідальність за статтею 23 Закону України «Про захист прав споживачів» та статтею 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Споживач може звернутися до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів (Держспоживслужба).

Для звернення до Держспоживслужби вам потрібно подати заяву про порушення прав споживача із зазначенням деталей ситуації. Держспоживслужба має право провести перевірку у продавця та накласти на нього штраф за порушення прав споживача.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2022 р. N 894 торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків:

з 1 січня 2024 р. – провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб;

з 1 січня 2025 р. – провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 5 тис. осіб;

з 1 січня 2026 р. – фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої групи, торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.

Зазначається, що такі вимоги не поширюються на торговців, які провадять господарську діяльність в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації.

Протягом трьох місяців на деокупованих територіях можуть не здійснюватись безготівкові розрахунки.

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