Що робити, якщо термін дії пенсійної картки для виплат закінчився

В Головному управлінні ПФУ Донецької області розповіли, як діяти, коли термін дії пенсійної картки для виплат закінчився.

Про це інформує НСН з посиланням на «Соціальну інформаційну платформу».

У разі закінчення терміну дії пенсійної банківської картки отримувачі пенсій можуть не одержати виплати вчасно.

Що треба зробити, коли строк дії пенсійної картки закінчився

Отже, у разі закінчення терміну дії банківської картки для виплати пенсії насамперед потрібно з’ясувати та переконатись, чи у вашому банку термін її дії продовжують автоматично на період воєнного стану.

Зазвичай, банківські установи самі попереджають про це за допомогою смс-повідомлень чи через інтернет-банкінг.

Дізнатися потрібну інформацію також можна на сайті потрібного банку чи зателефонувавши на його гарячу лінію.

У разі блокування картки після закінчення терміну її дії потрібно звернутися у відділення банку, аби перевипустити картку. При цьому пенсійні виплати продовжуватимуть надходити на рахунок отримувача, а скористатися ними він зможе після отримання нової картки.

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