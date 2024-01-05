Воїни ГУР здійснили рейд на Бєлгородщину, у росіян є втрати (відео)

Воїни ГУР МО здійснили рейд на Бєлгородщину. Розвідники завдали ворогу чергових втрат.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України показали кадри рейду розвідників у тил російських загарбників, передає НСН.

Згідно з розвідданими, на російських позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області вище керівництво армії рф запланувало перевірку через невдоволення й скарги тамтешнього особового складу поганими умовами служби.

«Перед приїздом московських «ревізорів» рядові загарбники заметушились ― стали проводити активні інженерні роботи. Щоб завдати ворогу втрат та погіршити його морально-психологічний стан, спецпризначенці спланували та здійснили спецоперацію», кажуть у ГУР.

Для цього українські розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт.

«Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється», йдеться у повідомленні.

Воїни ГУР здійснили рейд на Бєлгородщину. Відео

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