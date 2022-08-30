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Грошова допомога на картку ПриватБанку – хто може отримати 2500 гривень

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Грошова допомога

Грошова допомога: під час війни українці мають змогу отримувати допомогу від державних та міжнародних організацій.

Фінансову підтримку надає Червоний Хрест. Міністерство соціальної політики України підписало меморандум з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) та Товариством Червоного Хреста України (ТЧХУ). Це означає, що громадяни зможуть отримати і цей вид допомоги.

Про це NNS передає з посиланням на сайт Технофан.

Грошова допомога розрахована на підтримку вразливих верств населення. Перевага надаватиметься тим, хто має статус ВПО та людям з окупованих територій і зон бойових дій.

Загалом, МКЧХ сформував бюджет до 1,9 млрд грн, а ТЧХУ – до 500 млн грн для надання фінансової допомоги переміщеним та соціально незахищеним українцям. Розраховується, що виплати мають отримати 1 млн осіб.

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Додатково подавати заявку на отримання допомоги не потрібно, адже всі необхідні дані наявні в інформаційній базі внутрішньо переміщених осіб.

Розмір виплат становить 2500 гривень на особу. Організації будуть самі визначати, кому справді потрібна ця допомога. А виплати будуть призначатись через державний портал «Дія». Виплата є разовою, проте, є можливість продовження допомоги таким громадянам:

  • особи з інвалідністю;
  • багатодітні сім’ї;
  • сім’ї, які мають на утриманні та вихованні дитину-сироту;
  • родини, які виховують дитину з інвалідністю.

Кошти будуть перераховані переказом PrivatMoney на банківську картку українського банку, яка зареєстрована в Мінсоцполітики.

Якщо отримувач не має зареєстрованої банківської картки, допомогу можна отримати у відділенні ПриватБанку чи за телефоном 3700 — на картку ПриватБанку, вказавши її при отриманні, чи готівкою.

Фото: thegard.city

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