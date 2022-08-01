З 1 серпня 2022 року в Україні придбати антибіотики в аптеках можна буде за електронним рецептом.

Пацієнт может отримати рецепт у лікаря. Виписувати е-рецепти зможуть медзаклади, які уже зареєстровані та працюють з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ).

У Міністерстві охорони здоров’я дали роз’яснення для пацієнтів щодо правил отримання електронного рецепта на антибіотики, передає NNS.

Чому не можна самостійно купити антибіотики без призначення лікаря

Антибіотик – серйозний рецептурний лікарський засіб, який має призначатися виключно лікарем. Тільки лікар може визначити доцільність прийому антибіотика, підібрати ефективну діючу речовину, дозування та режим прийому препарату.

Самопризначення та безконтрольне вживання антибіотиків може не лише зашкодити здоровʼю людини, але й стимулює розвиток глобальної проблеми – антибіотикорезистентності, внаслідок якої бактерії набувають стійкості до лікування.

Як і де отримати е-рецепт на антибіотики

Електронний рецепт можна отримати безпосередньо на прийомі у лікаря. Технічна можливість виписки рецептів буде доступною як для лікарів державних закладів, так і приватних.

Рецепт зможе виписати лікар будь-якого рівня медичної допомоги та спеціалізації – терапевт, хірург, стоматолог та ін. Головна умова – заклад та лікарі мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоровʼя. Якщо заклад, до якого ви звернулися, поки не працює з ЕСОЗ, лікар випише паперовий рецепт.

В якій аптеці купити ліки за е-рецептом

Під час перехідного періоду пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо лише пред’явити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження виписки е-рецепта, або паперовий рецепт.

У МОЗ наголосили, що придбати антибіотик за рецептом можна впродовж 30 днів з моменту його виписки.

Чи можна погасити е-рецепт частково, тобто придбати меншу кількість препарату, ніж вказана в рецепті

Лікар у рецепті вказує діючу речовину препарату, дозування та тривалість лікування. Пацієнт може самостійно прийняти рішення щодо бренду лікарського засобу та частково погасити рецепт відповідно до свого бюджету.

У відомстві пояснили, що функціонал е-рецепта дозволяє зробити частковий відпуск ліків та розділити покупку на декілька разів. При цьому отримувати повторно рецепт у лікаря не потрібно.

При відпуску препарату фармацевт поставить на інформаційній довідці штамп “Відпущено” та вкаже кількість відпущеного лікарського засобу. При повторному погашенні пацієнт зможе використати той самий рецепт.

Чи потрібно укладати декларацію з лікарем для отримання е-рецепта

Для отримання електронного рецепта на антибіотики декларація не обовʼязкова, але пацієнт має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоровʼя.

Це можна зробити двома способами:

укласти декларацію з сімейним лікарем;

безпосередньо зареєструвавшись на прийомі у будь-якого лікаря.

Для цього пацієнту достатньо мати документ, що посвідчує особу (внутрішній чи закордонний паспорт, ID-картка, дітям – свідоцтво про народження) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) (обов’язково для всіх, хто досягнув 14-річного віку, виключення – пацієнт відмовився від набуття такого номера, що підтверджується відповідною позначкою у паспорті пацієнта);

Особи, які вимушено змінили своє місце проживання, зможуть отримати рецепт у лікаря без наявності декларації.

Де в селі взяти рецепт на антибіотики

Під час перехідного періоду у віддалених регіонах та у сільській місцевості, у разі відсутності лікарів та обмеженого доступу до медпослуг, фельдшери можуть здійснювати виписку рецептів на антибіотики.

Також за відсутності аптеки у сільській місцевості роздрібна торгівля ліками здійснюється у приміщеннях фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктів сільських, дільничних лікарень, амбулаторій, амбулаторій загальної практики працівниками цих закладів, які мають медичну освіту.

Як отримати потрібний антибіотик на територіях, де ведуться бойові дії/які перебувають в окупації

Для тих аптек, що знаходяться в районі проведення бойових дій або на територіях, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, буде діяти виключення.

Такі аптеки на час воєнного стану зможуть і далі відпускати пацієнтам рецептурні антибактеріальні лікарські засоби без рецепта лікаря. Перелік таких населених пунктів затверджений відповідним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як волонтерам проводити закупівлю антибіотиків

Волонтерські та благодійні організації на запит відповідної установи, військової частини чи закладу охорони здоров’я можуть закуповувати рецептурні препарати безпосередньо у дистрибʼюторів без рецепта.

В інших випадках, якщо йдеться про купівлю антибіотиків для індивідуального використання через аптеку, відпуск здійснюється за рецептом лікаря.

Як здійснюватиметься виписка е-рецептів у стаціонарі

Якщо медустанова надає послуги лікування в стаціонарі за умовами співпраці з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), то медпрепарати, зокрема антибіотики, передбачені пакетом лікування, мають гарантовано надаватися пацієнту безкоштовно. Для призначення та застосування таких ліків виписувати рецепт не потрібно.

У винятковій ситуації, коли пацієнт з певних причин потребує препарати, які не передбачені пакетом лікування, лікар стаціонару зможе виписати рецепт.

Чи будуть аптечні працівники при погашенні рецепта мати доступ до медичної інформації пацієнта

Фармацевт при відпуску рецепта на антибіотик буде бачити тільки інформацію про призначення, яке зробив лікар, а не медичну інформацію пацієнта.

Повний доступ до медичної картки пацієнта за його згодою має виключно лікар, з яким пацієнт уклав декларацію і вона є активною.

Як купити антибіотик для домашніх тварин

Лікарські препарати для тварин, як і раніше, можна придбати за ветеринарним рецептом.

У МОЗ зазначили, що додаткові питання щодо відпуску антибіотиків за е-рецептом можна поставити операторам контакт-центру за коротким номером 1677.

Нагадаємо, що починаючи з 1 серпня 2022 року аптеки в Україні будуть відпускати антибіотики для покупців лише за наявності рецепта від лікаря. Винятком стануть лише тимчасово окуповані території і території, де ведуться безпосередні бойові дії.