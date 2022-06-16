Тиждень тому Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E, яка об’єднує 43 оператори у 39 країнах Європи, дозволила Україні розпочати експорт електроенергії на європейський ринок.

Про це пишуть Novyny.live, передає NNS.

Гуд бай, російська енергосистема

Шлях української енергосистеми на Захід було започатковано ще 2017 рокуі з підписанням меморандуму, що передбачав синхронізацію української енергосистеми з ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity). Ця мета була визначена як стратегічна – Україна мала від’єднатись від енергосистем білорусі та росії, та приєднатись до Європи енергетично вже 2023 року.

Але процес синхронізації було значно пришвидшено з початком вторгнення росії. Для початку українська енергосистема мала пропрацювати в автономному режимі (тобто від’єднавшись від енергосистем білорусі та росії) 24-26 лютого. Попри те, що ці випробування збіглися з початком бойових дій, українська енергосистема замість трьох днів пропрацювала самостійно протягом тижня.

А потім в прискореному темпі – за 2,5 тижні – було проведено синхронізацію української енергосистеми з європейською, тобто вони почали працювати як одне ціле.

Фактично Україна назавжди попрощалась зі спільним енергетичним простором з росією, від агресії якої зазнала значних втрат. Адже після 24 лютого, початку активних бойових дій, через зупинку багатьох промислових підприємств і масову евакуацію українців за кордон споживання електроенергії скоротилось приблизно на 40%. Через що українська енергетика отримала величезні збитки.

Скільки Захід може купити

Із відкриттям можливості експортувати електроенергію в Європу ситуація із заробітками в українській енергетиці поступово має покращитись.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, як зараз справи з постачанням електроенергії до Європи і що має змінитись у майбутньому.

Зокрема, нині Україна може постачати до Молдови 800 МВт і більше електроенергії, але це ще не вважається експортом до Європи, тому що з точки зору ENTSO-E енергосистеми України та Молдови є одним цілим. Також є специфічна лінія електропередач до Польщі, якою Україна постійно постачає 235 МВт, але це теж не вважається експортом до Європи, тому що ENTSO-E розглядає цю лінію як частину енергосистеми Польщі.

Що стосується безпосередньо ENTSO-E, з якою ми вже синхронізовані і маємо багато інтерконекторів (тобто – з’єднань), то на сьогодні потужність приєднання становить близько 2 ГВт. Це така ж потужність, яку видають два енергоблоки-«мільйонники» Запорізької АЕС. А коли буде запущена додаткова лінія «Хмельницька АЕС–Жешув», то загальна потужність постачання електроенергії до Європи становитиме від 2,5 до 2,7 ГВт.

Технічна пауза для апгрейду

Процес приєднання української енергосистеми до європейської потребуватиме додаткового технічного вдосконалення. Як пояснив Олександр Харченко, різні частини такої великої системи, як ENTSO-E, яка тепер простягається від Іспанії до східних кордонів України, дуже впливають одна на одну. І технічні експерти, які на об’єднанні енергосистеми з’їли не одну, а трьох собак, побоюються, що коли Україна розпочне експорт великих обсягів електроенергії, то у європейській енергосистемі можуть виникнути проблеми з низькочастотними коливаннями.

Аби цьому запобігти, потрібно встановити в Іспанії та в Україні спеціальне обладнання – Системи динамічної компенсації реактивної потужності (STATCOM), яке коштує близько 40 млн євро. Але проблема в тому, що виготовлення та встановлення такого обладнання потребує значного часу – більше року.

Тому ENTSO-E, поки Україна виконує всі необхідні технічні заходи, вирішила відкривати нам можливість експорту поступово: спочатку буде надана можливість постачати 100 МВт і проводитиметься постійний моніторинг стану енергосистеми. І якщо все буде гаразд, то через місяць Україні дозволять ще трохи збільшити експорт.

На електриці заробимо ще більше

Навіть таке поступове відкриття для України європейського енергетичного ринку обіцяє непоганий притік грошей. Радник міністра енергетики Лана Зеркаль вважає, що тільки цього року Україна зможе заробити на цьому 1,5 млрд євро. А після виконання всіх технічних вимог і збільшення обсягів експорту заробляти на постачанні електроенергії зможуть багато енергокомпаній. Тим більше, що в Україні зараз великі потужності генерації простоюють, а ціни на електроенергію на європейському ринку втричі вищі, ніж на українському.

По-перше, суттєвих прибутків очікує компанія «Укренерго», яка власне забезпечує фізичні перетоки електроенергії. Голова компанії Володимир Кудрицький вважає, що на експорті його компанія може заробити від сотень мільйонів до мільярдів євро на рік.

По-друге, на продажу електроенергії добре заробить державна компанія «Енергоатом», яка вже веде переговори з Польщею. Також від експорту виграють і виробники «зеленої» електроенергії, які нині – у кризі неплатежів.

Загалом, зиск від експорту для української економіки може бути дуже значним. Як підрахували в «Укренерго», він може додати 2-3% ВВП. Крім того, доходи від експорту електроенергії слугуватимуть своєрідним компенсатором втрат від падіння експорту металопродукції та зерна.

«Коли ми відкриємо на повну вікно експорту, він буде приносити нам в 1,5 разів більше грошей, ніж давав транзит газу в кращі роки. За нормальних кондицій Україна може заробляти на експорті електроенергії 3–3,5 млрд євро на рік», вважає Олександр Харченко.

Загалом ситуація видається такою, що намагання росії позбавити нас заробітку від транзиту її газу до Європи своєї мети не досягнуть. Шантажуючи Європу обмеженням постачання газу, росія домоглась того, що ціни на блакитне паливо значно зросли. Але це водночас призведе до того, що збільшиться попит на дешеву електроенергію. Тому Україна, втративши доходи від транспортування російського газу до Європи, зможе значно більше заробити на продажу тій же Європі власної електроенергії.