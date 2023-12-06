В іноземних ЗМІ готують матеріали з дискредитацією військово-політичного керівництва України – ЦПД

У Центрі протидії дезінформації у середу, 6 грудня, повідомили, що в іноземних ЗМІ готують матеріали з дискредитацією військово-політичного керівництва України.
Про це заявив Центр протидії дезінформації при РНБО, передає НСН.
В іноземних ЗМІ готується дезінформаційна кампанія проти вищого керівництва держави.
Планується серія публікацій з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України, яка вийде на англомовних ресурсах.
Їх готують іноземні журналісти, які мають досвід роботи в росії, зокрема в часи початку влади путіна.
Метою таких дій є розкол в українському суспільстві, зазначили в ЦПД.
В іноземних ЗМІ готують матеріали з дискредитацією військово-політичного керівництва України
Раніше ми писали, що російські пропагандисти готують вкид щодо обміну полонених.
Ще новини України: В Україні ліквідовано три нові «схеми для ухилянтів» – подробиці