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В іноземних ЗМІ готують матеріали з дискредитацією військово-політичного керівництва України - ЦПД
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Тег:
Політика

В іноземних ЗМІ готують матеріали з дискредитацією військово-політичного керівництва України – ЦПД

Журналіст
В іноземних ЗМІ готують матеріали з дискредитацією військово-політичного керівництва України
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У Центрі протидії дезінформації у середу, 6 грудня, повідомили, що в іноземних ЗМІ готують матеріали з дискредитацією військово-політичного керівництва України.

Про це заявив Центр протидії дезінформації при РНБО, передає НСН.

В іноземних ЗМІ готується дезінформаційна кампанія проти вищого керівництва держави.

Планується серія публікацій з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України, яка вийде на англомовних ресурсах.

Їх готують іноземні журналісти, які мають досвід роботи в росії, зокрема в часи початку влади путіна.

Метою таких дій є розкол в українському суспільстві, зазначили в ЦПД.

В іноземних ЗМІ готують матеріали з дискредитацією військово-політичного керівництва України

В іноземних ЗМІ готують матеріали з дискредитацією військово політичного керівництва України ЦПД

Раніше ми писали, що російські пропагандисти готують вкид щодо обміну полонених.

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