В Україні ліквідовано три нові «схеми для ухилянтів» – подробиці

Служба безпеки ліквідувала три нові «схеми для ухилянтів», серед затриманих – керівник районного військкомату.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає НСН.

У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів нелегальних трафіків, серед яких – очільник одного з районних військкоматів.

За гроші вони пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу на підставі підроблених документів і таким чином уникнути мобілізації.

Вартість таких “послуг” оцінювали від 5 до 12 тисяч доларів, залежно від регіону, терміновості втечі та “об’єму гаманця” у клієнта.

Так, на Львівщині: військова контррозвідка СБУ затримала керівника одного з районних військкоматів, який переправляв ухилянтів за кордон як перевізників гуманітарних вантажів для ЗСУ. Використовуючи власні зв’язки, посадовець вносив персональні дані військовозобов’язаних до інформаційної системи “Шлях” як професійних водіїв міжнародних рейсів.

В Одесі: ще одну “схему” організував місцевий житель, який продавав ухилянтам висновки військово-лікарської комісії про фейкову непридатність до служби за станом здоров’я. Для виготовлення фальшивок ділок використовував спільників у військкоматі та серед посадовців ВЛК.

У Дніпрі: викрито трьох учасників злочинної групи, які продавали ухилянтам підроблені довідки про непридатність до служби за станом здоров’я. Для виготовлення фальшивок ділки використовували власні зв’язки в одному з місцевих військкоматів обласного центру.

За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

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