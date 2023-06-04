Чому застарілі долари не хочуть приймати в обмінниках та банках

Українці скаржаться, що останнім часом в банках та обмінних пунктах відмовляються приймати застарілі долари.

Заклади посилили вимоги до стану банкнот. Відтепер вони часто не хочуть приймати купюри з незначною потертістю, надписами та печатками, операції з якими без проблем здійснювали раніше. Натомість такі банкноти пропонують здавати з дисконтом у 10-15%, що раніше практикувалося тільки з дуже пошкодженими грішми, передає НСН.

«Главком» звернувся до Національного банку України, аби з’ясувати, чи видавав регулятор нове розпорядження щодо посилення вимог прийому готівкової валюти, чи це є самодіяльністю обмінників та банків.

У НБУ відповіли, що нормативна база щодо порядку обміну банками та небанківськими фінансовими установами банкнот у іноземній валюті останнім часом не змінювалася.

Водночас в Нацбанку нагадали, що рішення про ступінь зношеності, а також про відповідність банкнот іноземної валюти встановленим банком-емітентом зразкам та описам ухвалює працівник каси банку або небанківської установи, що проводить валютно-обмінні операції.

Банкноти іноземних держав, які в процесі обігу значно зносились або мають значні пошкодження, відповідно до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25.09.2018 № 103 (зі змінами) (далі – Інструкція № 103), приймаються у касах банків, небанківських фінансових установ на інкасо на умовах, що визначаються банком разом із банком-кореспондентом.

Прийняті на інкасо банкноти надсилаються до іноземного банку-кореспондента для здійснення їх обміну. Стан банкнот, які банки або небанківські фінансові установи приймають на інкасо від фізичних осіб, визначається згідно з вимогами пункту 170 розділу VІІ Інструкції № 103.

Яких років випуску долари краще купувати у 2023 році

Якщо ви регулярно купуєте долари, то обовʼязково звертайте увагу на рік їхнього випуску. Таку пораду дають українцям в державному Ощадбанку.

Хоч в Україні долари всіх років вважаються дійсними, все ж фахівці Ощадбанку радять купувати купюри, випущені після 1996 року. Аби точно не мати проблем у майбутньому з їх обміном чи продажем.

Якщо купюра в гарному стані та не має жодних дефектів, можна купувати долари будь-якого року випуску. Ви все одно зможете її в майбутньому обміняти, додали в НБУ.

Аби не натрапити на шахраїв, купувати іноземну валюту краще в банківських установах та офіційних обмінниках.

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