З 1 червня введено в обіг нову монету – як вона виглядає (фото)

Національний банк України з 1 червня ввів в обіг нову монету. Що це за монета і який вона має вигляд.

Про це НСН інформує з посиланням на сторінку НБУ у Facebook

Сьогодні заступник Голови НБУ Олексій Шабан анонсував нові пам’ятні монети “Народжений в Україні”. Їх Національний банк вводить у обіг у перший день літа – 1 червня 2023 року, коли весь світ відзначає Міжнародний День захисту дітей, йдеться у повідомленні.

Що символізує монета

Презентація нової монети відбулася під час конференції “UA: Війна. Недоспівана колискова”.

Для кожної нації діти – це скарб та майбутнє. Саме про це ми думали, створюючи наші нові пам’ятні монети. Це – наше посвята українським дітям, не лише тим, які вже народилися, а й майбутнім поколінням, які ще народяться у вільній та незалежній Україні, розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Введено в обіг нову монету. Як вона виглядає

Монета “Народжений в Україні” має два види. Номінал обох монет – 5 гривень, виготовлені вони зі срібла та нейзильберу.

На аверсі зображено картину в народному колориті “Колискова” – батьківський будинок в оточенні мальв і рушників, який символізує і будинок, і колискову, і гніздо – як символ продовження роду.

На реверсі – картина “Зв’язок”. На тлі стилізованого всесвіту малюк-космонавт, який нерозривно пов’язаний пуповиною з матір’ю-Україною.

Автор картин – відомий український художник Олег Шупляк. Скульптори: Анатолій Дем’яненко, Володимир Атаманчук.

Маса дорогоцінного металу: 15,55 г.

Коли та де можна купити монети

Реалізація цих монет розпочнеться 5 червня. Тираж срібних монет – 5 тисяч штук, з нейзильберу – 75 тисяч штук. Монети у сувенірній упаковці.

Придбати їх можна в інтернет-магазині НБУ, а також у банках-дистриб’юторах: Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк.

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