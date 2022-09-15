Держбюджет України на 2023 рік – основні показники

Держбюджет України на 2023 рік – у Верховну Раду внесений проект закону № 8000.

Про це повідомляє NNS з посиланням на РБК-Україна.

Документом передбачається невелике економічне зростання. Інфляція як і раніше буде значною.

У проект закладається загальна сума доходів в 1 трлн 279 млрд гривень, що на 17,6% менше, ніж в 2022 році (1 трлн 553 млрд гривень).

Згідно з проектом держбюджету, загальні витрати в 2023 році складуть 2 трлн 514 млрд гривень, що на 4,5% менше, ніж в 2022 році (2 трлн 633 млрд гривень).

Уряд очікує, що номінальний ВВП складе 6 трлн 399 млрд гривень, реальний ВВП зросте на 4,6%.

Уряд очікує, що інфляція в Україні складе 30,1% у 2022 році та 30% у 2023 році.

Тим часом соціальні витрати бюджету скорочені до 405 млрд гривень за рахунок зниження дотацій Пенсійному фонду на 20 млрд гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної ради проект держбюджету України на 2023 рік, визначивши основним пріоритетом сектор безпеки і оборони, на який виділяється більше 1 трильйона гривень.

Раніше міністр економіки – перший віце-прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що поточні прогнози по валовому внутрішньому продукту у 2023 році варіюються від подальшого скорочення на 0,4% до зростання на 15,5% після ймовірного падіння на 30-35% цього року.

Фото: Слово і діло

Відновлення і зміцнення оборони: Кабмін затвердив проєкт держбюджету на 2023 рік