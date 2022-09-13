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Відновлення і зміцнення оборони: Кабмін затвердив проєкт держбюджету на 2023 рік

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проєкт держбюджету на 2023 рік

Кабінет міністрів України підтримав проєкт держбюджету на 2023 рік. Документ розробило Міністерство фінансів.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у Facebook у вівторок, 13 вересня, передає NNS.

«Бюджет воюючої країни на 2023 рік розроблено Міністерство фінансів України та підтримано Кабінет Міністрів України. Держбюджет-2023 – це бюджет країни, яка стане сильнішою, зміцнить свою обороноздатність, зможе відбудовуватися після завданої шкоди через російську збройну агресію, а також дбати про тих громадян, які цього потребують», написав він.

Нардеп Ярослав Железняк оприлюднив попередні головні показники бюджету-2023:

  • Прогнозований ВВП на 2023 рік закладено як 6371,3 млрд. грн.
  • Зростання ВВП на +2,5% по відношенню до 2022 року (де прогнозоване падіння -33,1%)
  • Інфляція +30%
  • Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум не змінюється: 6700 та 2589 грн.

Згідно з Бюджетним кодексом, уряд має внести проєкт держбюджету до Верховної ради до 15 вересня.

«Завтра чекаємо на реєстрацію в парламенті і починається бюджетний процес, а саме: подання пропозицій нардепів до 1 жовтня та голосування в першому читанні до 20 жовтня», уточнив Железняк.

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