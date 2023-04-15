Декретна відпустка по-новому: що може змінитися для українців

Декретна відпустка по-новому: Комітет з питань молоді та спорту рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт, який кардинально змінює правила надання декрету в Україні, передає НСН.

Зміни планують внести до Кодексу законів про працю та ЗУ «Про відпустки».

Що передбачає документ:

на юридичному рівні дає визначення поняттям «одинока мати» та «одинокий батько»;

батько матиме такі самі права на декретну відпустку, як і мати;

батьки дитини зможуть одночасно брати відпустку для догляду за нею (але не більше 4 місяців із загального 3-річного терміну);

батьки зможуть взяти відпустку по догляду за дитиною на строк до 8 років (лише коли дитина потребуватиме за медичними показаннями домашнього догляду).

За словами представників влади, цей законопроєкт погодили, оскільки його реалізація підтримає родини із дітьми та формуватиме відповідальне батьківство.

Який розмір декретних виплат у 2023 році

Виплати декретних не можуть бути меншими за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати.

Цьогоріч передбачені наступні суми:

максимальний розмір допомоги для жінок, що працюють – 100 500 грн на місяць;

мінімальний для жінок, що працюють – 6 700 грн на місяць.

У 2023 році прожитковий мінімум для працездатних осіб, які не працюють, у розрахунку на місяць становить 2 589 грн. Відповідно розмір декретних для таких осіб становить 647 грн на місяць.

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