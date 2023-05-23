Хто влітку отримає декілька доплат до пенсії

Деякі пенсіонери у червні можуть отримати одразу декілька доплат до пенсії. Це пов’язано з березневою індексацією виплат, яка зачепила чверть населення України.

Про це інформує НСН з посиланням на 24 канал.

Хто отримає одразу декілька доплат до пенсії

Пенсіонерам, які на момент перерахування виплат 1 квітня 2023 року продовжували працювати та мали 24 місяці страхового стажу, перерахували їхні виплати.

Щоб отримати надбавку від 100 до 1500 гривень, в особи не мала проводитися індексація пенсій протягом двох років. Розмір визначатиметься індивідуально, залежно від коефіцієнта стажу або, додатково, зарплати.

При цьому працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено у разі, якщо вони досягли пенсійного віку, – повідомили представники ПФУ.

Проте, працюючі пенсіонери свої доплати отримають лише у червні, одразу за три попередніх місяці. Так сталося через зміни у звітності уповноважених органів, які займаються виплатами.

Хто ще незабаром отримає доплати до пенсій

У березні, квітні й липні підвищення отримають особи, які мають великий стаж, але працювали за малу зарплату, і ще в СРСР їм призначити низьку пенсію, до якої доплату додавала держава.

У червні 1 000 гривень доплатять для українців, які зараз отримують пенсію 5 842 гривні та вийшли на відпочинок з 35 роками страхового стажу.

Також для тих, хто має такий стаж, коефіцієнт у формулі розрахунку з квітня становитиме 0,37 замість 0,35, як було раніше.

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