Для українців створили мапу з локаціями, де видають гуманітарну допомогу. Як нею користуватися?

Про це пише НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Під час повномасштабної війни, яку розв’язала терористка-росія, українцям пропонують усіляку допомогу від благодійних фондів, держави та волонтерів.

Як дізнатися, де видають гуманітарну допомогу

Через кількість пропозицій дуже легко загубитися чи не встигнути у терміни отримання допомоги, тому для українців створили спеціальну інтерактивну карту Ukraine Services Advisor, завдяки якій можна легко дізнатися, де роздають гуманітарку.

Українці, які постраждали внаслідок війни, можуть отримати допомогу в кожному обласному центрі. Аби дізнатися, куди можна звернутись, існує інтерактивна мапа Ukraine Services Advisor, йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

Інтерактивна мапа доступна за цим посиланням. Вона постійно оновлюється.

Особливо актуальною така мапа стала для внутрішньо переміщених осіб. На карті вказані центри як міжнародних, так і вітчизняних організацій.

Щоб полегшити та звузити пошук локацій, де видають гуманітарну допомогу потрібно скористатися фільтром, за допомогою якого можна вибрати організацію, область, район, громаду та населений пункт.

Натиснувши на конкретну локацію, можна дізнатися про графік роботи організації, її контактний номер та точну адресу, конкретний вид допомоги, критерії для одержувачів та іншу інформацію. Все дуже доступно та просто.

Раніше ми писали, що українці на сході і півдні можуть отримати зимові набори для утеплення квартир і будинків.

В рамках даного проєкту допомога надаватиметься у вигляді зимових наборів утеплення для квартир, для приватних будинків та у вигляді паливних брикетів. Подробиці читайте ТУТ.

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