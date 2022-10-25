Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що “дипломатичне врегулювання” небезпечне для України, оскільки це означатиме, що країна повинна здатись і прийняти ультиматуми росії.

Про це він написав у Twitter, передає NNS.

“Будь-яка пропозиція “дипломатичного врегулювання” насправді означає одне: Україна має здатися, прийняти ультиматуми рф, а агресор – уникнути кари. Тобто це лише про тріумф путіна й колапс міжнародного права. Навіщо? Україна вже ефективно контрнаступає, просто продовжуйте допомагати”, пояснив Подоляк.

Будь-яка пропозиція «дипломатичного врегулювання» насправді означає одне: Україна має здатися, прийняти ультиматуми Рф, а агресор – уникнути кари. Тобто це лише про тріумф Путіна й колапс міжнародного права. Навіщо? 🇺🇦 вже ефективно контрнаступає, просто продовжуйте допомагати. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 25, 2022

Спроби мирних переговорів з росією

На початку повномасштабного наступу росії на територію України, агресор запропонував Україні проводити переговори у Білорусі. Для цього там кілька разів збирались українські та російські представники, проте домовитись про щось не вдалось. Згодом було засідання у Стамбулі.

Українські представники зазначають, що росія не налаштована на переговори, а лише постійно виставляє ультиматуми. Неодноразово Анкара заявляла про необхідність перемир’я між росією та Україною. Очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу наголошує, що не йдеться про мир з примушенням України до територіальних поступок.

Володимир Зеленський вважає, що українське суспільство не повернеться до довоєнних відносин із громадянами країни-агресорки росії.