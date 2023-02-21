Чи мають право охоронці в магазині перевіряти ваші речі

Охоронці в магазині чи супермаркеті іноді просять клієнтів показати свої особисті речі. Багатьох цікавить питання, чи законні такі дії працівників торгових точок.

На сторінці Держпродспоживслужби у Facebook розповіли, чи можуть охоронці перевіряти ваші особисті речі, передає НСН.

Чи мають право охоронці в магазині перевіряти ваші особисті речі

Якщо до вас підійшов власник закладу, директор, охоронець чи продавець з такою вимогою – вимагайте пред’явити документи, які є підставою для обшуку, адже таких повноважень вони не мають.

Водночас, якщо у охоронців виникають сумніви чи підозри в особі, то вони можуть стежити за товаром у торговому залі, а також за діями покупця цього товару за допомогою камер спостереження (за наявності).

Коли охоронець має право викликати поліцію

Якщо на виході із супермаркету спрацювала спеціальна рамка від крадіжок;

Камери стеження зафіксували, що покупець щось украв;

Покупці помітили злодія та повідомили про це охоронцю.

Що робити, якщо охоронець вимагає оглянути ваші речі

Вимагаючи проведення обшуку речей покупця без його згоди та без залучення поліції, охоронець порушує закон.

Відповідно до статті 29 Конституції України та статті 289 Цивільного кодексу України, кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Якщо ви проти проведення огляду, але охоронець вам погрожує чи не випускає з магазину – викликайте поліцію.

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