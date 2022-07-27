Пенсії військовим пенсіонерам: чи втратять вони під час проходження служби право отримувати виплати? Яким чином буде нараховуватися пенсія після Перемоги. Про це інформує NNS.

В Україні чимало військовослужбовців, котрі звільнилися у запас і отримували пенсію, але через російське вторгнення повернулися до армії.

Інформаційне агентство АрміяInform розповіло про особливості виплати пенсій мобілізованим військовим у разі повторного прийняття на службу.

Мобілізованим військовим пенсіонерам виплата пенсії зберігається

Найперше, що треба сказати — пенсіонерам з-поміж військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію для військовослужбовців, у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту виплата пенсій на час такої служби не припиняється.

Після звільнення пенсія нараховуватиметься з урахуванням додаткової вислуги років

Координаційний центр з надання правової допомоги, утворений Мін’юстом, роз’яснює, що після звільнення зі служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення. Якщо новий розмір пенсії цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до повторного прийняття їх на службу, виплата їм пенсій здійснюється у розмірі, який вони отримували до призову або прийняття на службу у зв’язку з мобілізацією, на особливий період.

Такий порядок збереження, нарахування та виплати пенсій поширюється на пенсіонерів з-поміж військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію для військовослужбовців, прийнятих на службу на посади начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ до підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення.

Як обчислюються пенсії військовим пенсіонерам

Пенсії обчислюються у відсотках від розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії у розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Кадровим військовослужбовцям та військовослужбовцям за контрактом, які мають вислугу 20 років і більше, встановлюється пенсія у розмірі 50% сум грошового забезпечення. Військовослужбовцям, звільненим у відставку за віком або станом здоров’я — 55% відповідних сум грошового забезпечення. За кожний рік вислуги понад 20 років — 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення.

Військові, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, пенсія за страховий стаж 25 років — 50 процентів і за кожний повний рік стажу понад 25 років — 1 процент відповідних сум грошового забезпечення.

Особи, які звільнилися зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України: за вислугу 20 років — 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення зі збільшенням цього розміру на 3 проценти за кожний повний рік вислуги понад 20 років, але не більше ніж 65 процентів відповідних сум грошового забезпечення.

Важливо! Час проходження служби, упродовж якого військовослужбовці брали участь в АТО/операції Об’єднаних Сил, у бойових діях у воєнний час зараховується до вислуги років на пільгових умовах — один місяць служби за три.

Максимальний розмір пенсії не повинен перевищувати 70 процентів відповідних сум грошового забезпечення військовослужбовця. Особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, розмір пенсії становить — 100 процентів грошового забезпечення, до категорії 2 — 95 процентів.

Яку максимальну пенсію може отримувати військовий

В Україні цього року максимальна пенсія військовослужбовця (якщо вона не змінена згідно із судовим рішенням) не може перевищувати 20 930 гривень.

Для всіх видів пенсій максимальний розмір (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Відповідно до закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства», індексація пенсій відтепер відбуватиметься щорічно 1 березня.

Вона здійснюватиметься на загальних умовах для усіх пенсіонерів, не лише для тих, хто пішов на пенсію за загальним законом, але й для «спеціальних» пенсіонерів — військових, держслужбовців, науковців тощо.