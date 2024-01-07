Чи буде перерахунок субсидій у 2024 році – опубліковано документ

У Міністерстві соціальної політики України відповіли, чи буде перерахунок субсидій у 2024 році.

Як зазначається, уряд наразі не розглядає питання внесення змін до порядку нарахування житлових субсидій. Тож поки розмір допомоги родинам залишається на тому ж рівні, що й цього року.

Про це заявили в Мінсоцполітики у відповідь на офіційний запит “Апострофа”, передає НСН.

Як йдеться в офіційному листі Мінсоцполітики, у листопаді (опалювальний сезон 2023/2024 років) близько 1,7 млн домогосподарств нараховано субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір субсидії становив 1 412,22 гривні.

В той же час в Мінсоцполітики нагадали про експериментальний проєкт щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива.

Щодо цього проєкту, то міністерство має подати до 1 липня 2024 року Кабінету Міністрів України звіт про результати його реалізації та пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері надання пільг і житлових субсидій на його придбання.

Нагадуємо, субсидія призначається, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом одного місяця після його скасування. Розмір субсидії в неопалювальний сезон становить у середньому від 350 до 400 грн.

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