Житлова субсидія можу бути скасована, якщо громадянин порушив умови користування нею або ж потрапив у категорію населення, для якої ці пільги не надаються. У яких випадках можна втратити виплати
Про те, у яких випадках можна втратити субсидію, пише НСН з посиланням на РБК-Україна.
За яких умов можна втратити субсидію
Громадяни, які мають заборгованість за комунальні послуги ризикують втратити субсидію. Зокрема, йдеться про суму у розмірі понад 680 гривень, яка накопичилась протягом 3 місяців.
Якщо заборгованість не погасити, то ПФУ позбавить споживача субсидії. Її можна буде відновити, якщо повністю сплатити суму боргу. Або ж коли громадянин укладе договір про реструктуризацію.
Підставами для скасування субсидії можуть стати:
- зміна місця проживання, адже розрахунок пільг відбувається відповідно до конкретного житла
- смерть особи, якій надавали пільги
- якщо особа вказала неправдивий розмір доходу
- придбання земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. грн.
Житлова субсидія у 2024 році – у яких випадках можна втратити виплати
Кому не надають субсидію
У наданні субсидії відмовляють у наступних випадках:
- якщо є повнолітній член родини, який ніде не навчається і не працює
- площа квартири більш як 130 кв. м, а будинку – більш як 230 кв. м
- якщо є автомобіль, випущений менш як 5 років тому, або два і більше авто, випущених менше як 15 років тому. При цьому обмеження не стосуються мопедів та велосипедів
- є депозит розміром більш як 100 тис. грн
- не повернули зайві кошти, отримані по субсидії
- хтось з членів домогосподарства має борг за аліментами 3 місяці і більше
Субсидію надають громадянам, у яких комунальні платежі складають понад 15% доходу сім’ї. При призначенні житлової пільги беруть до уваги сукупний дохід усіх членів родини, житлову площу та наявність боргів за комуналку.
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