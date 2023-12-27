Житлова субсидія у 2024 році – у яких випадках можна втратити виплати

Житлова субсидія можу бути скасована, якщо громадянин порушив умови користування нею або ж потрапив у категорію населення, для якої ці пільги не надаються. У яких випадках можна втратити виплати

Про те, у яких випадках можна втратити субсидію, пише НСН з посиланням на РБК-Україна.

За яких умов можна втратити субсидію

Громадяни, які мають заборгованість за комунальні послуги ризикують втратити субсидію. Зокрема, йдеться про суму у розмірі понад 680 гривень, яка накопичилась протягом 3 місяців.

Якщо заборгованість не погасити, то ПФУ позбавить споживача субсидії. Її можна буде відновити, якщо повністю сплатити суму боргу. Або ж коли громадянин укладе договір про реструктуризацію.

Підставами для скасування субсидії можуть стати:

зміна місця проживання, адже розрахунок пільг відбувається відповідно до конкретного житла

смерть особи, якій надавали пільги

якщо особа вказала неправдивий розмір доходу

придбання земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. грн.

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Кому не надають субсидію

У наданні субсидії відмовляють у наступних випадках:

якщо є повнолітній член родини, який ніде не навчається і не працює

площа квартири більш як 130 кв. м, а будинку – більш як 230 кв. м

якщо є автомобіль, випущений менш як 5 років тому, або два і більше авто, випущених менше як 15 років тому. При цьому обмеження не стосуються мопедів та велосипедів

є депозит розміром більш як 100 тис. грн

не повернули зайві кошти, отримані по субсидії

хтось з членів домогосподарства має борг за аліментами 3 місяці і більше

Субсидію надають громадянам, у яких комунальні платежі складають понад 15% доходу сім’ї. При призначенні житлової пільги беруть до уваги сукупний дохід усіх членів родини, житлову площу та наявність боргів за комуналку.

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