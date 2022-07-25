Чому ПриватБанк може блокувати відкриття інтернет-картки

У ПриватБанку є послуга з відкриття інтернет-картки, це можна зробити буквально за кілька хвилин.

Проте варто пам’ятати, що скористатися цією послугою можна не більше десяти разів за все життя – у разі перевищення ліміту клієнт назавжди втрачає можливість з відкриття інтернет-карток.

Про це інформує NNS з посиланням на сайт Мінфін.

Як стало відомо з допису на сайті, клієнт ПриватБанку звернувся до служби підтримки фінустанови і розповів свою історію та поскаржився на неможливість відкрити інтернет-карту (орфографія і пунктуація збережені).

“Приват має досить зручну послугу, яка полягає в миттєвому відкритті інтернет картки.

Але тепер, дана послуга для мене закрита, ПОЖИТТЄВО закрита. Як виявилося, банк має обмеження на відкриття даних карт у кількості 10 шт на одного клієнта, не на місяць, не на рік — на все життя. Історія була така, висіли в мене в приват24 штук 5 цих інтернет карт. Одного разу мені набрид довгий список із карток і їх закрив — виключно в естетичних цілях, все рівно думаю зможу відкрити в будь-який момент. Не вгадав, не зможу. Чому не вгадав? Та тому що обмеження інтернет карток в 10шт внутрішнє для приватбанку й вони його не вказують ні безпосередньо при відкритті, ні в заяві приєднання, ні в умовах та правилах надання послуг. Якби банк просто попередив про обмеження, я би не закривав картки й мав би можливість і надалі ними користуватись”, написав він.

На що працівники ПриватБанку йому пояснили, що, згідно пункту 2.1.7.4.2 “Умов та Правил надання банківських послуг”, що розміщені на сайті банку зазначено:

“Банк має право встановлювати обмеження щодо кількості випущених карток одному Клієнту”.

Тож, якщо у клієнта раніше було оформлено 5 інтернет-карток і вони були закриті, то залишається можливість відкрити ще 5. Окрім того, альтернативою може бути віртуальна (digital) картка, яку також можна оформити через Приват24.

Окрім цього, зазначається, що в оновленому Приват24 є можливість сортувати і приховувати картки, що допоможе зручніше ними розпоряджатись не закриваючи при цьому картку.

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