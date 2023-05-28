Яким буде новий навчальний рік: що чекає на школярів та студентів в Україні

У Міносвіти розповіли яким буде новий навчальний рік з 1 вересня. Які зміни готують для студентів та школярів.

Про це пишуть Економічні новини, передає НСН.

Повномасштабна війна, яка триває вже понад рік, змінила життя українців, а також школярів та студентів.

Довгий час вони були на дистанційному навчанні, що не могло не вплинути на процес освіти.

Міністр освіти Оксен Лісовий зазначив, що за три роки, коли діти перебували на дистанційній формі навчання, українські школярі та студенти мають значні втрати в освіті.

Міністр вважає, що необхідно розпочати очну форму навчання. Оксен Лісовий висловлює сподівання, що офлайн навчання все ж таки стартує вже з першого вересня, тобто з початку наступного навчального року.

Водночас, він зазначає, що існують і деякі ризики. Фахівець повідомляє, що частина людей вирушила за кордон і не всі, на жаль, повертаються додому.

Тому існує такий ризик, що коли в школах стартує очна форма навчання, частини студентів та вчителів просто не буде.

Варто зазначити, що сьогодні відзначаються суттєві освітні втрати, переважно у соціальному розвитку підлітків.

Адже більшість друзів усі зустрічають в університетах, саме там і утворюються громади, ідентичність особистості, а також відточуються різні навички.

У Міністерстві освіти сподіваються, що всі втрати можна буде компенсувати різними методами роботи з учнями та студентами.

Нагадуємо, постановою Кабміну України визначено тривалість навчального року під час дії правового режиму воєнного стану. Таким чином, навчальний рік цього року (2023) закінчиться 30 червня. Це стосується тих, хто випускається з 11 класів.

Для інших класів він закінчується, як завжди, 31 травня. Цього року школярі проходять 155 днів навчання (менше, ніж рекомендується законом).

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