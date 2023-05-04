Хто з українців зможе отримати безкоштовне тимчасове житло – список розширили

В Україні розширили список категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на безкоштовне тимчасове житло.
Про це НСН інформує з посиланням на сайт Мінреінтеграції.
Кабмін схвалив зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Цей фонд формується органами місцевого самоврядування, йдеться у повідомленні.
Житлові приміщення для тимчасового проживання, зокрема, будуть надаватися з фонду внутрішньо переміщеним особам з-поміж працівників підприємств, що були релоковані у безпечні регіони. А також – ВПО, які належать до вразливих верств населення.
Кабмін затвердив перелік соціально незахищених категорій населення з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла.
До вразливих категорій, зокрема, належать:
- особи з інвалідністю;
- особи віком понад 60 років;
- діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;
- особи, які самостійно виховують дитину;
- сім’ї військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях;
- багатодітні та малозабезпечені сім’ї тощо.
Для отримання тимчасового житла потрібно стати на облік, звернувшись до місцевого центру надання адміністративних послуг або органу соціального захисту населення, а вразі їхньої відсутності на території, де людина проживає – до відповідної військово-цивільної адміністрації.
Для постановки на облік потрібно подати заяву із підписами повнолітніх членів сім’ї та надати:
- паспорт громадянина України;
- довідки внутрішньо переміщених осіб;
- документи, що підтверджують родинні відносини заявника та членів його сім’ї (свідоцтв про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- інші документи, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні тимчасового житла (про них трохи далі).
Раніше ми писали про те, як отримати грошову допомогу від держави власникам зруйнованого внаслідок війни житла.
Як і куди подати заявку та які документи для цього необхідні – дивіться в інфографіці:
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