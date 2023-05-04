Хто з українців зможе отримати безкоштовне тимчасове житло – список розширили

В Україні розширили список категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на безкоштовне тимчасове житло.

Про це НСН інформує з посиланням на сайт Мінреінтеграції.

Кабмін схвалив зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Цей фонд формується органами місцевого самоврядування, йдеться у повідомленні.

Житлові приміщення для тимчасового проживання, зокрема, будуть надаватися з фонду внутрішньо переміщеним особам з-поміж працівників підприємств, що були релоковані у безпечні регіони. А також – ВПО, які належать до вразливих верств населення.

Кабмін затвердив перелік соціально незахищених категорій населення з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла.

До вразливих категорій, зокрема, належать:

особи з інвалідністю;

особи віком понад 60 років;

діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;

особи, які самостійно виховують дитину;

сім’ї військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях;

багатодітні та малозабезпечені сім’ї тощо.

Для отримання тимчасового житла потрібно стати на облік, звернувшись до місцевого центру надання адміністративних послуг або органу соціального захисту населення, а вразі їхньої відсутності на території, де людина проживає – до відповідної військово-цивільної адміністрації.

Для постановки на облік потрібно подати заяву із підписами повнолітніх членів сім’ї та надати:

паспорт громадянина України;

довідки внутрішньо переміщених осіб;

документи, що підтверджують родинні відносини заявника та членів його сім’ї (свідоцтв про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

інші документи, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні тимчасового житла (про них трохи далі).

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Як і куди подати заявку та які документи для цього необхідні – дивіться в інфографіці:

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