АТБ та “Сільпо” встановлюють генератори та “старлінки” – як працюють супермаркети без світла

АТБ та “Сільпо” забезпечили генераторами п’яту частину працюючих торгових точок. Varus також використовує автономне обладнання у магазинах з найбільшою кількістю покупців.

Мережі супермаркетів пристосовуються до роботи за умов відключення електрики, передає НСН.

Так, Varus використовує додаткові мобільні генератори для оперативного підключення магазинів до електроживлення. Це стосується супермаркетів з найбільшим потоком клієнтів у пікові години, повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” у пресслужбі мережі.

“Для тих магазинів, які поки не обладнані генераторами, Varus має чіткий алгоритм дій для співробітників. Вони оперативно вживають заходів щодо збереження продукції, щоб у разі необхідності перевезти її на збереження в інший супермаркет мережі”, – вказали в компанії.

Одночасно корпорація АТБ на початок грудня обладнала генераторами 235 магазинів, чи 20% мережі. У грудні-січні кількість таких торгових точок планують збільшити.

Щодо “Сільпо”, то генератори мають 65 магазинів. Зокрема близько 21% супермаркетів мережі можуть працювати автономно. До кінця грудня частка збільшиться до 60% (179 точок), а в січні – до 95% (285 магазинів).

Крім того, мережі активно закуповують пристрої для забезпечення безперебійного інтернет-зв’язку. Так, “Сільпо” вже придбала 170 терміналів Starlink. Вони надійдуть для встановлення до 19 грудня. В АТБ мають намір найближчим часом закупити щонайменше 300 “старлінків”.

Варто зазначити, що мережа АТБ наприкінці лютого налічувала 1316 магазинів у 351 населеному пункті. Станом на 5 грудня працюють 1154 торгові точки. Мережа “Сільпо”, що входить до групи Fozzy Group, має 300 магазинів. Varus представлений 101 супермаркетом у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Київській областях.

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