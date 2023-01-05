40-тонна “Ластівка” знищує ворогів під Бахмутом (фото, відео)

Український екіпаж танка Т-64 виконує бойові завдання під Бахмутом. Їхня 40-тонна “Ластівка” вправно знищує російських загарбників.

Про це повідомляє АрміяInform, передає НСН.

На околицях Бахмута ніколи не буває тихо по-справжньому, тут чутно постійну канонаду і звуки стрілецьких боїв.

Воїни однієї з бойових бригад Сухопутних військ, які тримають міцно цю ділянку фронту, на власному досвіді знають, наскільки ворог підступний і шукає будь-яку шпарину, аби вгвинтитись у нашу оборону.

Відтак піхота постійно напоготові. А в разі чого – і більш важкі “аргументи”, серед яких і екіпаж Т-64, який лагідно називає свого залізного “побратима” – “Ластівка”.

“Вона нас із таких пригод вивозила, що не до розповіді. Навіть було раз проривалися на ній через ближні ворожі тили. Нам безпілотники потім говорили, що поряд з нами лягало дуже і дуже щільно, майже впритул. Однак ні на нас, ні на машині жодної подряпини!”, розповідає Віктор, командир екіпажу.

Він також додає, що ще коли проходив навчання у центрі “Десна”, то йому Т-64 одразу припав до душі. Ні Т-72, ні Т-80 не сподобалися так.

“Я строкову починав танкістом ще в «Десні». Вчився на Т-64 і, на мій погляд, це найкраща машина з усіх існуючих. Ознайомлювався я з Т-72, Т-80, але серце і руки прикипіли до «шістдесят четвірки»”, каже танкіст.

Він зазначає, що в Харківській області інтенсивність протистояння з ворожими танками була вищою. Під Бахмутом російські танки без зайвої причини вважають за краще не висуватись. Тому у бійців інші цілі — скупчення ворожої піхоти та укріплення ЗС РФ. Робота з їхнього знищення ведеться щодня.

Якщо раніше російські танкові екіпажі на Т-90 могли продемонструвати вишкіл та злагодженість, то зараз вони беруть масою.

“Я досі дивуюся мотивації окупантів. За що вони воюють?! За крадені пральні машинки та мобілки? Я знаю, за що я воюю — за свою хату та родину. А вони?”, запитує Віктор.

Наприкінці репортажу бійців викликали на бойове завдання. Бійцям віддано наказ завдати удару по ворогові. БПЛА їх навів і постріл вразив ціль на відстані 3 км.

Джерело: АрміяInform