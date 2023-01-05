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40-тонна “Ластівка” знищує ворогів під Бахмутом (фото, відео)

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під Бахмутом
Національна служба новин - NNS

Український екіпаж танка Т-64 виконує бойові завдання під Бахмутом. Їхня 40-тонна “Ластівка” вправно знищує російських загарбників.

Про це повідомляє АрміяInform, передає НСН.

На околицях Бахмута ніколи не буває тихо по-справжньому, тут чутно постійну канонаду і звуки стрілецьких боїв.

Воїни однієї з бойових бригад Сухопутних військ, які тримають міцно цю ділянку фронту, на власному досвіді знають, наскільки ворог підступний і шукає будь-яку шпарину, аби вгвинтитись у нашу оборону.

Відтак піхота постійно напоготові. А в разі чого – і більш важкі “аргументи”, серед яких і екіпаж Т-64, який лагідно називає свого залізного “побратима” – “Ластівка”.

40-тонна "Ластівка" знищує ворогів під Бахмутом (фото, відео)

“Вона нас із таких пригод вивозила, що не до розповіді. Навіть було раз проривалися на ній через ближні ворожі тили. Нам безпілотники потім говорили, що поряд з нами лягало дуже і дуже щільно, майже впритул. Однак ні на нас, ні на машині жодної подряпини!”, розповідає Віктор, командир екіпажу.

40-тонна "Ластівка" знищує ворогів під Бахмутом (фото, відео)

Він також додає, що ще коли проходив навчання у центрі “Десна”, то йому Т-64 одразу припав до душі. Ні Т-72, ні Т-80 не сподобалися так.

“Я строкову починав танкістом ще в «Десні». Вчився на Т-64 і, на мій погляд, це найкраща машина з усіх існуючих. Ознайомлювався я з Т-72, Т-80, але серце і руки прикипіли до «шістдесят четвірки»”, каже танкіст.

Він зазначає, що в Харківській області інтенсивність протистояння з ворожими танками була вищою. Під Бахмутом російські танки без зайвої причини вважають за краще не висуватись. Тому у бійців інші цілі — скупчення ворожої піхоти та укріплення ЗС РФ. Робота з їхнього знищення ведеться щодня.

40-тонна "Ластівка" знищує ворогів під Бахмутом (фото, відео)

Якщо раніше російські танкові екіпажі на Т-90 могли продемонструвати вишкіл та злагодженість, то зараз вони беруть масою.

“Я досі дивуюся мотивації окупантів. За що вони воюють?! За крадені пральні машинки та мобілки? Я знаю, за що я воюю — за свою хату та родину. А вони?”,запитує Віктор.

Наприкінці репортажу бійців викликали на бойове завдання. Бійцям віддано наказ завдати удару по ворогові. БПЛА їх навів і постріл вразив ціль на відстані 3 км.

Джерело: АрміяInform

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