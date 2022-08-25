24 серпня росія атакувала Чаплине, багато загиблих – все що відомо (фото)

У День Незалежності 24 серпня російська армія двічі атакувала Чаплине на Дніпропетровщині.

Про це передає NNS з посиланням на 24 канал.

Спершу орієнтовно о 15 годині російські окупанти знищили приватний будинок. Тоді під завалами опинилися 3 людини – жінка та 2 дітей.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів:

Унаслідок першої атаки жінку та 13-річного підлітка врятували місцеві мешканці. На жаль, загиблого 11 річного хлопчика з-під завалів діставали вже рятувальники;

Згодом росіяни атакували Чаплине спочатку однією ракетою, а потім – ще трьома.

«Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні – влучили у залізничну станцію», додав заступник керівника ОП.

В залізничну станцію вороги влучили ввечері 24 серпня. У залізничних вагонах були люди.

Орієнтовно о 20:52 Володимир Зеленський під час звернення до Радбезу ООН повідомив, що під час ракетного обстрілу Дніпропетровщини росіяни влучили в станцію Чаплине.

«Воєнний злочин загарбників забрав життя 15 людей», розповів президент.

Проте він попереджав, що кількість загиблих ще може збільшитися. Також орієнтовно 50 людей були поранені. За даними станом на вечір 24 серпня було відомо, що спалахнули 4 пасажирські вагони на станції, на місце одразу прибули рятувальники, медики та правоохоронці.

Президент додав, що російська ракета влучила прямо у вагон пасажирського потяга. Вибухова хвиля пошкодила й автомобілі біля вокзалу.

Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський розповів, що станом на 23:20 24 серпня кількість жертв унаслідок удару в Чаплині зросла – вже 22 загиблих, з них 5 – згоріли в машині.

Президент також пригадав, що у цей день загинув підліток, йому було 11 років. Його будинок зруйнувала російська ракета. Додав, що пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції триватимуть.

«Обов’язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили. І обов’язково викинемо загарбників з нашої землі», наголосив президент.

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