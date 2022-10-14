14 жовтня – День захисників і захисниць України: що варто знати про свято

В Україні дев’ятий рік поспіль 14 жовтня відзначають День захисників і захисниць України. Але частина українців сприймає цей день як «свято чоловіків», дарує шкарпетки та гелі для гоління.

NNS з посиланням на Громадське та Укрінформ пояснює, чому цього робити не варто і про що насправді цей день.

Як з’явилось це свято

У 2014 році п’ятий президент України Петро Порошенко скасував День захисника Вітчизни (23 лютого), яке відзначали ще з радянських часів, а натомість започаткував 14 жовтня День захисника України для «вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві».

Зміни відбулися якраз після початку збройної агресії росії проти України: анексії Криму та початку війни на Донбасі. Із 2015 року цей день став офіційним вихідним.

Чому обрали саме 14 жовтня

14 жовтня обрали не просто так. Цього дня українці відзначають церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке асоціюється з заступництвом та захистом від ворога.

Це свято шанували українські козаки — на Покрову вони проводили ради, обирали старшин. Козаки мали на Січі церкву на її честь, а також ікону її Покрова. Ідучи в похід на ворога, козаки відправляли молебень до своєї Покровительки. Повернувшись щасливо з походу, складали їй подяку.

Крім того, свято Покрови було надзвичайно шанованим і серед українського селянства: другого місяця осені чекали з особливим нетерпінням, адже з Пречистої, тобто з 14 жовтня, дозволялося справляти весілля. У народі так і казали: “Жовтень на весілля багатий”, а сам місяць називали ще «весільником».

Вже у ХХ столітті козацькі традиції боротьби за незалежність України наслідували вояки армії Української Народної Республіки та Української повстанської армії. І не випадково днем офіційного створення УПА було обрано 14 жовтня. Таким чином, цілком логічно, що цього дня давнє героїчне минуле України поєдналося з героїчним теперішнім.

Нині українська армія береже бойові традиції предків, тому у війську з’явилися назви з іменами легендарних українських полководців та уславлених формацій минулого. Тяглість поколінь знайшла відображення і в елементах одностроїв – головний убір “мазепинка”, нарукавний тризуб. А гасло “Слава Україні! – Героям слава!” стало офіційним вітанням українського війська.

На честь Покрови в Україні збудовано чимало храмів. Однією з найстаріших є Покровська церква в селі Сутківці Хмельницької області, зведена у 1467 році як фортеця. Нині ця унікальна споруда – діючий храм і музей водночас.

Хто є захисниками

У законах немає визначення, хто такі захисники. Проте історики закликають не перетворювати 14 жовтня на «свято чоловіків», як це було з 23 лютим, а шанувати військових, правоохоронців, медиків, волонтерів, які присвячують своє життя захисту країни незалежно від статі.

Зокрема, ексочільник Національного інституту пам’яті Володимир В’ятрович ще у 2019 році закликав зупинити «шкарпетизацію» цього свята. А якщо ви хочете привітати лише чоловіків, для цього є спеціальна дата — Міжнародний день чоловіків, який відзначають 19 листопада.

В пресслужбі Міністерства культури і інформаційної політики заявили, що День захисників і захисниць ― це свято, коли українці шанують і жінок, і чоловіків, які стоять на охороні нашої держави.

Зазначається, що це ― не лише день військових, тому що захищають Україну і цивільні люди, і волонтери, і медики.

У МКІП уточнили, що сотні тисяч українців щодня ризикують власним життям для збереження демократичних цінностей та територіальної цілісності нашої держави, а також ― миру в Європі.

«Пам’ятаючи подвиги славетних козаків та українських повстанців, ми продовжуємо боротьбу за державність проти московського режиму. Наше життя у ваших руках. Слава героям», додали у міністерстві.

Скільки жінок у ЗСУ?

У ЗСУ станом на липень 2022-го проходять службу та працюють понад 50 тисяч жінок. З них понад 38 тисяч — військовослужбовиці, а 7 тисяч жінок пішли до армії після 24 лютого. Приблизно 5 тисяч жінок несуть службу на передовій. Для кожної з них 14 жовтня — професійне свято.

Для порівняння: у 2020 році в ЗСУ було майже 30 тисяч жінок, у 2019-му — трохи більше за 27 тисяч жінок, у 2018 — майже 25 тисяч, а у 2008 — лише 1800.

Крім того, в Україні є дві жінки, яких відзначили званням генерал: генерал-майор полковник медичної служби Людмила Шугалей та генерал-майор СБУ та міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Жінки у підрозділах МВС

Станом на липень 2022 року приблизно 66 тисяч жінок працюють у підрозділах МВС, зокрема у Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Державній прикордонній службі та Державній міграційній службі.

У Нацгвардії службу несуть 6 тисяч жінок, з них на керівних посадах — 400 (6,6%). Для порівняння: на кінець 2018-го у Нацгвардії було приблизно 5 тисяч жінок.

Ще понад 25 тисяч жінок працюють у лавах Нацполіції, 2 тисячі — на керівних посадах. У ДПСУ служать більш ніж 11 тисяч жінок, із них майже 150 — на керівних посадах. Рятувальниць наразі 12 тисяч, а працівниць Держміграційної служби — 4,5 тисячі.

Загалом 5 640 жінок із системи МВС мають статус учасника бойових дій. Станом на липень 2022-го було відомо про 25 загиблих захисниць. Є жінки, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, їхню кількість в МВС не розголошують. Усього в полоні на кінець вересня було 616 жінок, українська влада не уточнювала, скільки з них саме військових.

Перейменування свята

У травні Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про перейменування свята на «День захисників України», щоб вшанувати сміливість і героїзм не лише чоловіків, а й жінок.

Авторка законопроєкту, депутатка Марина Бардіна вважає, що такі зміни сприятимуть гендерно-збалансованому висвітленню ролі представників обох статей на військовій службі.

Після першого читання у законопроєкті запропонували нову назву — «День захисників і захисниць України». Ці поправки підтримав комітет із питань соціальної політики. А 14 липня 2021-го Верховна Рада остаточно перейменувала свято на День захисників і захисниць України.