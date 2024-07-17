Розпочати навчальний рік раніше 1 вересня: чи є правові підстави, пояснив омбудсмен

Як повідомлялося, деякі міста в Україні вирішили розпочати навчальний рік раніше 1 вересня. Але чи є правові підстави для такого рішення? Роз’яснення надав світній омбудсмен Сергій Горбачов.

Горбачов вважає, що правові підстави розпочинати новий рік раніше 1 вересня наразі відсутні, хоча допускає, що таке рішення може бути правильним, – повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Розпочати навчальний рік раніше 1 вересня: чи є правові підстави

Питання початку, тривалості та закінчення навчального року врегульовано законом України “Про повну загальну середню освіту”… Встановлено, що освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається в День знань – 1 вересня, триває щонайменше 175 навчальних днів і завершується не пізніше ніж 1 липня наступного року”, – йдеться в повідомленні освітнього омбудсмена

Також зазначається, що норми про освітній процес в умовах воєнного стану встановлюють, що тривалість навчального року, дату його початку або закінчення визначає Кабінет Міністрів.

Станом на 10.07.2024 року відповідну постанову КМУ, яка регулює початок і кінець 2024/2025 навчального року, ще не видано, тому правових підстав розпочинати новий рік раніше за 1 вересня немає, – наголосив омбудсмен

Водночас, на його думку, з огляду на стан в енергетиці рішення про початок навчального року в серпні, можливо, правильне.

Однак таке рішення Кабінету Міністрів України має бути на кілька місяців раніше, щоб дати громадянам свободу вибору щодо початку та завершення навчального року. Це дало б змогу громадам і закладам освіти якісно підготуватися до такого кроку. Наразі, на нашу думку, підготуватися і раніше розпочати навчальний рік громади та заклади освіти не зможуть, – ідеться в повідомленні

Як повідомлялося, 21 червня міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що відомство не рекомендуватиме школам розпочинати новий 2024/2025 навчальний рік раніше.

А згодом низка міст України, серед яких, зокрема, Львів та Івано-Франківськ, оголосили про намір розпочати навчальний рік раніше 1 вересня.