Навчальний рік у серпні розпочнеться у деяких містах України: список

Навчальний рік у серпні 2024 року розпочнеться у деяких містах України. Про це повідомили у міськрадах.

У яких містах навчальний рік розпочнеться у серпні

Станом на сьогодні відомо, що навчальний рік у серпні розпочнеться у Львові, Івано-Франківську та Чернівцях, інформують «Новини України – НСН».

Львів розпочне навчальний рік 19 серпня. У разі повного блекауту усі львівські школи стануть цілодобовими «Пунктами незламності», заявив мер міста Андрій Садовий

У Чернівцях новий навчальний рік розпочнеться також 19 серпня. Перший семестр триватиме до 29 листопада, другий – із 3 лютого до 6 червня. Осінніх та весняних канікул не буде, натомість – довгі зимові.

В Івано-Франківську перший дзвоник відбудеться 1 або 15 серпня. Це залежатиме від того, що відбуватиметься в державі.

А що в інших областях?

Станом на зараз попередньо відомо, що для школярів Одеси, Черкас, Житомира, Вінниці, Рівного та Луцька перший дзвоник пролунає традиційно 1 вересня, повідомили в міських Департаментах освіти й науки.

У Черкасах при цьому розглядають можливість скасування осінніх і весняних канікул. Також можливий варіант закінчення навчального року не 31 травня, а на початку червня 2025 року.

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