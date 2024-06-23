В школах України навчальний рік не розпочинатимуть раніше на фоні проблем з електропостачанням та опаленням.

Як повідомляють Новини України – НСН про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

“Щодо шкіл. Ми не розпочинатимемо навчальний рік раніше. Ми працюватимемо з розкладами занять там, де немає позмінного навчання, зміщуючи початок уроків у школах на 10:00. Зараз працюємо над цими рекомендаціями”, – розповів голова МОН.

Новий навчальний рік – у МОН розповіли коли почнеться навчання в українських школах

Він уточнив, що зараз близько 30% шкіл обладнано технічними засобами для генерації електроенергії. За це питання відповідає місцева влада.

“У крайніх випадках повертатимемося до змішаного або онлайн навчання у пікових складних періодах”, – наголосив міністр.

Як ми розповідали раніше, у Запорізькій області в п’яти місцях планують збудувати підземні школи. Навчання офлайн зможуть розпочати 50 000 учнів.

Як повідомляється, будівництво однієї з таких шкіл у центрі Запоріжжя показали журналістам. Укриття розраховано на 500 людей. Воно стане стане частиною «Січового колегіуму» — одного з найкращих освітніх закладів регіону.

Роботи розпочалися півтора тижня тому.

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