Російські дрони стали небезпечнішими – Гуменюк пояснила чому

Російські дрони стали небезпечнішими. Про це в ефірі телемарафону сказала керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Збройних сил Півдня Наталія Гуменюк. Вона, зокрема, пояснила, чому так багато руйнувань в Одесі під час крайньої атаки ворога, передає НСН.

Загарбники постійно покращують свої дрони, якими вони атакують населені пункти України. Намагаються підвищити їх бойову ефективність. Це може призвести до значних пошкоджень, сталося із житловим будинком в Одесі.

Останнім часом ми фіксуємо спроби ворога запускати дрони на дуже низьких висотах. Це певною мірою відводить від систем протиповітряної оборони, ускладнює їх виявлення та ускладнює нашу роботу по їхньому збиттю. Вони (ворожі БПЛА – ред.) ідуть низько над рівнем моря і потім раптово піднімаються на ту висоту, з якої завдається удар. Також ворог модифікує свої дрони, змінюючи двигуни, змінюючи бойову частину. Тому цілком імовірно, що могла бути посилена бойова частина. І у зв’язку із цим – такі руйнування. Але це вже встановить слідство і експертиза та відповідні фахівці, – сказала Гуменюк

За її словами, остання атака на Одещину була досить інтенсивною. Протягом години підрозділи протиповітряної оборони активно працювали над збиттям дронів, які атакували з різних напрямків, переважно з Чорного моря.

Переважно ворожі дрони заходили із напрямку Чорного моря, з подальшим потужним маневруванням. У тому числі, над об’єктами промисловості, припортової інфраструктури і серед житлових будинків, – додала Гуменюк

За її словами, силам протиповітряної оборони вдалося збити сім дронів, але один з них все ж встиг завдати удару по житловому будинку.

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