Росіяни модернізували ударні дрони: що відомо – Гуменюк

Росіяни модернізували ударні дрони типу Shahed та змінили тактику для заподіяння більшої шкоди. Зокрема, протягом останньої ночі, безпілотні літальні апарати (БпЛА) пролітали на невеликій висоті над промисловою інфраструктурою та житловими будинками, ймовірно, перевозячи на собі посилену бойову амуніцію.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, передає НСН.

Росіяни модернізували ударні дрони

“Вони модифікують свої дрони, збільшуючи двигуни та бойову частину. Цілком можливо, що у дрона, який влучив у будинок, могла бути посилена бойова частина. Це вже установить слідство”, — сказала Наталя Гуменюк.

За її словами, вночі “шахеди” летіли на низьких висотах для ускладнення роботи систем протиповітряної оборони. При цьому атака була здійснена з різних напрямків, зокрема з боку Чорного моря. За даними Гуменюк, сім дронів вдалося успішно знищити.

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