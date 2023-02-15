Росія стягує до кордонів України літаки, аби здійснити наступ з неба – західна розвідка

Західна розвідка фіксує, що Росія стягує до кордонів України літаки. Авіацію вона накопичує для наступу. Про це, посилаючись на джерела, повідомила 14 лютого газета Financial Times, передає НСН.

За інформацією видання, розвіддані, які є в союзників НАТО, свідчать, що РФ стягує військові літаки й гелікоптери до кордону, імовірно, для підтримки наземного наступу.

За словами західних офіційних осіб, страх перед насуванням повітряної війни в Україні спонукав союзників до пріоритетного постачання засобів протиповітряної оборони і артилерійських боєприпасів Києву, щоб відповісти на зміну підходу Москви, оскільки війна, яка триває майже рік, вступає в нову фазу.

За словами двох посадовців, розвіддані, якими обмінюються союзники по НАТО, свідчать, що Росія накопичує літаки і вертольоти поблизу кордону з Україною.

Під час зустрічей з країнами-членами Альянсу, які підтримують Україну, у вівторок міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на загрозі, яку становлять значні військово-повітряні сили Росії.

“Він дуже чітко дав зрозуміти, що у нас є короткий проміжок часу, щоб допомогти українцям підготуватися до наступу, і що у них є досить специфічні потреби”, – сказав високопоставлений чиновник адміністрації США “Російські сухопутні війська досить виснажені, тому це найкращий показник того, що вони перетворять це на повітряну битву. Якщо українці хочуть вижити … їм потрібно мати якомога більше засобів протиповітряної оборони і якомога більше боєприпасів”, – додав чиновник

З перших тижнів війни Росія економно використовувала свої значні військово-повітряні сили, покладаючись на ракети дальнього радіусу дії, артилерію і сухопутні війська.

Західні аналітики припускали, що це могло статися через побоювання Москви, що українські системи протиповітряної оборони становлять загрозу для російських літаків, або через те, що її флот перебуває в поганому стані.

Але оцінки розвідки вказують на те, що російські військово-повітряні сили “насправді досить добре збереглися”, сказав високопоставлений дипломат НАТО.

“Понад 80 відсотків, напевно, безпечні і доступні… Тому ми очікуємо, що вони готуються розпочати повітряну кампанію і намагаються вивести з ладу українську протиповітряну оборону за допомогою атак”, – сказав дипломат

Втім, на пресконференції Остін того самого дня заявив, що Пентагон поки не бачить ознак того, що РФ готується до масованої повітряної атаки на Україну.

“Що стосується того, чи збирає Росія свої літаки для якоїсь масованої повітряної атаки, ми наразі цього не бачимо. Ми знаємо, що Росія має значну кількість літаків на озброєнні й ще багато можливостей. Ось чому ми наголосили, що нам потрібно зробити все можливе, щоб Україна отримала якнайбільше засобів протиповітряної оборони”, – сказав він і наголосив на необхідності постачання засобів ППО Україні.

За його даними, зараз США, Німеччина й Нідерланди спільно працюють над наданням Україні систем ППО Patriot, а Франція та Італія – над постачанням систем SAMP/T.

Джерело: Європейська правда

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