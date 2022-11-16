Ракетні обстріли критичної інфраструктури України зменшаться – ISW

Ракетні обстріли критичної інфраструктури України зменшаться, вважають в Інституті вивчення війни, передає NNS.

Російські війська 15 листопада використали значну частину своїх систем високоточної зброї під час найбільших ракетних ударів по критичній інфраструктурі України з початку війни. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) .

Там нагадують, що 15 листопада речник командування ВПС України Юрій Ігнат повідомив, що російські війська випустили близько 100 крилатих ракет Х-101 і Х-555 по цілях в Україні, насамперед по українських об’єктах критичної інфраструктури. У Генштабі також повідомили, що російські війська обстріляли українську інфраструктуру з десяти безпілотників.

Російські війська завдавали ударів по цілях у Києві, а також у Рівненській, Житомирській, Львівській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Волинській та Харківській областях.

“Ймовірно, російські військові використали значну частину своїх систем високоточної зброї, що залишилися, у скоординованих ракетних ударах 15 листопада. Генштаб України повідомив, що українська ППО 15 листопада збила 73 російські крилаті ракети та всі безпілотники. Раніше під час скоординованих ракетних ударів Росії 10 жовтня українські ППО збили 43 крилаті ракети з 84 і 13 безпілотників із 24”, – зазначають аналітики ISW.

Вони підкреслюють, що збільшення відсотка знищення російських ракет в Україні свідчить про покращення української протиповітряної оборони за останній місяць завдяки ефективності західних систем протиповітряної оборони.

В ISW зазначають, що, ймовірно, країні-агресору РФ доведеться уповільнити темп своєї кампанії проти критичної української інфраструктури.

“Проте пошкодження енергетичної інфраструктури України навряд чи зломить дух українців, враховуючи покращення протиповітряної оборони України та нещодавні наземні перемоги в Херсонській області”, – зауважують в ISW.

Аналітики вважають, що Кремль підготував масштабну ракетну кампанію до того, як президент України Володимир Зеленський представив свою мирну пропозицію з 10 пунктів на саміті G20 15 листопада. Зеленський повторив, що Україна буде вести переговори з Росією, якщо Кремль повністю виведе свої війська з України, відновить територіальну цілісність України.

“Російська провоєнна спільнота в Telegram стверджувала, що Кремль помстився за «русофобські» заяви Зеленського невдовзі після його виступу, але неможливість розпочати таку масовану атаку в короткий термін свідчить про незацікавленість Кремля в створенні передумов для переговорів з Україною”, – переконані в ISW.

Який арсенал високоточної зброї залишився у Росії — оцінка ISW