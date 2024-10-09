Рада не змогла перейменувати два міста на Дніпропетровщині – а які перейменувала?

Рада не змогла перейменувати два міста на Дніпропетровщині під час сьогоднішнього голосування.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передають «Новини України – НСН».
Рада не змогла перейменувати два міста на Дніпропетровщині
Не набрали необхідної кількості голосів законопроєкти про перейменування міст Павлоград і Синельникове.
Нижче – весь список перейменованих і не перейменованих міст.
А які міста перейменували?
НЕ набрали підтримку – тобто провалені
- №12085 – перейменування міста Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвіополь (145)
- №12096 – перейменування міста Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвія та Первомайського району Миколаївської області на Ольвійський район (183)
- №12081 – перейменування міста Синельникове Синельниківського району Дніпропетровської області на місто Ріднопілля та Синельниківського району Дніпропетровської області на Ріднопільський район (181)
- №12082 – Проект Постанови про перейменування міста Павлоград Павлоградського району Дніпропетровської області на місто Матвіїв та Павлоградського району Дніпропетровської області на Матвіївський район (167)
- №12083 – перейменування міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Гард (207)
- №12084 – перейменування міста Южне Одеського району Одеської області на місто Порт-Анненталь (155)
Набрали підтримку – тобто прийнято:
- №11236 – перейменування міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Південноукраїнськ (275)
- №12092 – перейменування міста Южне Одеського району Одеської області на місто Південне (279)
Отже, врешті маємо два перейменованих міста: Південне (Южне) і Південноукраїнськ (Южноукраїнськ).
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