Українці у жовтні отримають меншу зарплату – Железняк

Про це попередив народний депутат Ярослав Железняк, передають «Новини України – НСН».

За словами Железняка новий закон про підвищення податків в Україні ще не ухвалено, але депутати та уряд роблять усе, аби його було прийнято якомога швидше. І вже вирішили, що нові норми вступлять у дію «заднім числом». Железняк каже, що особисто він був проти такого сценарію, але більшість виявилася «за». Відповідне рішення було ухвалено вчора, 2 жовтня, на засіданні робочої групи.

Українці у жовтні отримають меншу зарплату: як це відбуватиметься на практиці

Нардеп пояснив, як все виглядатиме на практиці.

За словами Железняка, якщо закон приймуть найближчим часом, то Президент зможе його фізично підписати найшвидше зможе десь у 20-х числах жовтня.

Тобто десь умовно після 15-го жовтня він вступить в силу і заднім числом з 01 жовтня піднімуть військовий збір з 1,5% до 5% на всі зарплати в кінці місяця.

А зараз увага, як це буде на практиці. Десь 14-15 жовтня всім виплатять аванс і люди фізично отримають гроші в руки. З нього військовий податок буде ще 1,5% (т.я. закон ще не вступив в силу). Але потім податок за той самий жовтень стане вже не 1,5%, а вже 5%…..в тому числі з авансу. І що ж робити роботодавцю? Він вже виплатив аванс і гроші назад не забере? Тут Мінфін пропонує просто забрати ці гроші при виплаті зарплати, – каже нардеп

Тобто десь в кінці цього місяця людям зарплата прийде мало того, що вже менше на -3,5% підвищення військового збору, так і ще мінус ті гроші з авансу. Ось я просто уявляю реакцію працівників, особливо бюджетників соціальної сфери. Удачі мажоритарним депутатам пояснити потім, чому так… – додав Ярослав Железняк

Додамо від редакції, що закон все ж ще не прийнято. І залишається, хоч і невеличка, але вірогідність, що його не ухвалять, або ухвалять пізніше. Втім, судячи із більш ранніх заяв уряду і нардепів, податки таки врешті підвищать. Влада наголошує на дефіциті бюджету і необхідності його наповнення.

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