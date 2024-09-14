В Україні пропонують заморозити мінімальну зарплату та соцвиплати у 2025 році – подробиці

Кабінет міністрів в проєкті бюджету на 2025 рік пропонує заморозити мінімальну зарплату та соцвиплати.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на проєкт № 12000.

Мінімальна заробітна плата

У 2025 році мінімальна зарплата не зміниться.

Документом пропонується установити з 1 січня 2025 року мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі – 8000 гривень;

у погодинному розмірі – 48 гривень

“Вказаний розмір мінімальної заробітної плати забезпечує досягнутий рівень цієї гарантії з урахуванням значного її підвищення у 2024 році (підвищення становило 16 відсотків, порівняно з 2023 роком)”, – йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

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Прожитковий мінімум

Базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.

У 2025 році цей показник змінювати не планують.

Проєктом пропонується установити з 1 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років – 2563 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років – 3196 гривень;

працездатних осіб – 3028 гривень;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, – 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, – 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, – 2102 гривні;

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), – 2361 гривня;

осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення, в тому числі за рішеннями суду, – 1600 гривень.

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