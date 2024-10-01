У жовтні на українців чекає багато нововведень. Вони стосуватимуться податків, обмежень переказу з картки на картку та виплат з безробіття. Також діятимуть нові тарифи на поштові відправлення. Про основні зміни з 1 жовтня розповідають “Новини України – НСН”.

Зросте військовий збір та інші податки

Верховна Рада зобов’язалася до кінця жовтня ухвалити зміни до податкового кодексу і запровадити нові податки “заднім числом”, з 1 жовтня.

Уряд очікує, що до кінця 2024 року це дасть змогу додатково поповнити держбюджет на 58 млрд гривень і на 137 млрд гривень – у 2025 році.

Основним джерелом цих надходжень стане підвищення військового збору з доходів громадян – з 1,5% до 5%.

Нові тарифи, ліміт на перекази, податки – основні зміни з 1 жовтня

Військовий збір для ФОП планується встановити у розмірі 10% від мінімальної зарплати для платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп і 1% – платників 3 групи.

Окрім того, планується встановити ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%, для банків – 50% (зараз вони сплачують 25%).

Також уряд пропонує запровадити щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств, які продають пальне у роздріб, тобто, автозаправки. І це, як вважають експерти, може призвести до підвищення цін на пальне.

Якими будуть остаточні ставки податкових зборів, стане відомо в середині жовтня, коли парламент планує ухвалити закон в остаточній редакції.

Нові ліміти на перекази з картки на картку

НБУ з 1 жовтня запроваджує обмеження на перекази з картки на картку для фізичних осіб – так звані операції p2p (person to person).

Тимчасово, на пів року, центробанк встановлює ліміт у розмірі 150 тис гривень на місяць для таких переказів.

Ця вимога діятиме на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

У Нацбанку кажуть, що 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують 150 тис гривень. НБУ у такий спосіб хоче подолати схеми так званих “дропів”, які за винагороду передають у користування третім особам свої карткові рахунки. Ці рахунки використовуються як транзитні для переказів і відмивання грошей, вважають в НБУ.

Водночас такий ліміт не застосовуватиметься до рахунків волонтерів, котрі банк ідентифікував за п’ятьма критеріями, а також до осіб, чиї щомісячні доходи становлять понад 150 тис гривень і вони мають відповідні докази.

Водночас операції за реквізитами IBAN взагалі не обмежуватимуться.

Сревіс рекрутингу у застосунку Резерв+

У жовтні у застосунку “Резерв+” стане доступним сервіс рекрутингу. Там з’являтимуться актуальні вакансії у військових частинах.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповідає, що у застосунку будуть доступні як бойові, так і небойові вакансії і це допоможе користувачам обрати посади, що найбільше відповідають їхньому досвіду.

Спочатку користувач має заповнити невелику анкету. На основі цієї інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти. Застосунок міститиме детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у медіа.

Виплати за програмою національний кешбек

У жовтні почнуть вплачувати кошти за програмою “Національний кешбек”, яка діє з вересня.

Програма передбачає компенсації покупцям за придбані товари українського виробництва. Ці кошти не можна знімати зі своїх рахунків, проте можна використати на інші покупки чи на донати.

Кешбек становитиме 10% від вартості куплених товарів.

Ця послуга буде доступна у застосунку Дія, куди треба внести реквізити спеціальної банківської картки.

Компенсацію можна буде отримати за товари, виробники яких є учасниками програми “Національний кешбек”, і у магазинах, які також долучилися до цієї програми.

Найбільша сума, яку можна буде отримати як кешбек, становить три тисячі гривень на місяць.

Зросте допомога з безробіття

З 1 жовтня 2024 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю зросте на 500 грн – з 2500 гривень до 3000 гривень.

Таке рішення ухвалив Державний центр зайнятості України.

Але підвищення стосуватиметься лише внутрішньо переміщених осіб, а також тих, хто має щонайменше сім місяців страхового стажу за останні 12 місяців.

Водночас для людей, які не мають страхового стажу, розмір допомоги залишиться на рівні 1500 гривень.

Як нагадали у Державному центрі зайнятості, під час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а особам передпенсійного віку – не більше ніж 360 календарних днів.

Інтернет-провайдери можуть підвищити тарифи

Інтернет-провайдерів зобов’язали з 1 жовтня перейти зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему.

За спрощеною системою як ФОПи вони сплачували 5% від обороту. За новими правилами ставка становитиме 18% від прибутку і плюс 20% ПДВ.

Таке рішення державна податкова служба пояснює встановленням більш жорсткого контролю за оподаткуванням у цій сфері. У ДПС вважають, що багато малих і середніх провайдерів використовують спрощену систему для уникнення сплати податків.

Перехід на зимовий час

Україна востаннє перейде на зимовий час 27 жовтня. Стрілки годинників треба буде перевести на годину назад. Таким чином буде встановлений природний час у часовому поясі GMT +2.

На підписі президента з кінця серпня лежить закон про скасування літнього часу, проте Володимир Зеленський його досі не підписав.

Якщо закон набуде чинності, Україна не переходитиме на літній час у березні наступного року, як це відбувалося багато років поспіль.

Ухвалений парламентом документ спричинив протести багатьох українців, які доводили необхідність зберегти переведення годинників.

Одним аргументом було те, що влітку в багатьох регіонах Сонце сходитиме о 3-й годині ночі, а о 9-й вечора вже буде темно. Найбільше це буде відчутно у східних областях.

Проте лікарі кажуть, що переведення годинників шкодить здоров’ю: порушує природні біоритми і призводить до безсоння.

Нові тарифи на поштові відправлення

З 1 жовтня заплановане підвищення тарифів на поштові відправлення.

Варто зазначити, що тарифи переглянуть як “Нова пошта”, так і “Укрпошта”.

“Нова пошта”

Зміни торкнуться відправлення посилок, документів та вантажів, йдеться у повідомленні НП. У середньому тарифи зростуть на 10 гривень, і становитимуть:

доставлення по місту: до 2 кг – 60 грн, до 10 кг – 90 грн, до 30 кг – 140 грн;

доставлення по Україні: до 2 кг – 80 грн, до 10 кг – 110 грн, до 30 кг – 160 грн;

За вантажі вагою 30+ кілограм доведеться додати 50 копійок за кожен кілограм у разі відправки всередині міста або 1 гривню, якщо йдеться про відправку по Україні. Вартість пересилання документів становитиме 65 гривень.

З іншого боку, були скасовані деякі платежі, на кшталт комісії за оголошену вартість при поверненні посилок.

“Укрпошта”

Національний оператор змінює вартість поштових марок, конвертів та карток. Тепер вони продаватимуться з урахуванням ПДВ за ставкою 20%.

Оновлена вартість послуг нижче:

U – пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою до 50 г – 18 грн;

F, M – пересилання внутрішнього листа, що реєструється, без оголошеної цінності масою до 50 грамів, простого листа без оголошеної цінності масою понад 50 грамів (до 250 грамів включно) – 36 грн;

A, G – пересилання поштової картки масою до 20 грамів, включаючи іноземні держави – 1 долар без ПДВ (за курсом НБУ +20% ПДВ);

N, W – пересилання непріоритетного листа масою до 50 грамів, включаючи іноземні держави 1,5 долара без ПДВ (за курсом НБУ +20% ПДВ);

P – доплатна марка – 5 доларів (за курсом НБУ +20% ПДВ).

Вартість маркованого конверта складе від 21,6 до 40,8 грн залежно від формату.

Джерело: bbc.com

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