З 1 жовтня НБУ введе ліміт на перекази з картки на картку. Які зміни відбудуться.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Регулятор після низки пропозицій змінив свої анонсовані правила. По-перше, ліміт місячної суми для переказу з картки н картку становитиме 150 тис. грн (планували 100 тис. грн).

По-друге, обмеження щодо кількості операцій скасували (деякі банки їх ввели за власним бажанням).

“За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму (150 тис. грн. – Ред.). Отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність”, – зазначають у НБУ. Були певні побоювання, що обмеження завадять донатити, але ліміт не буде застосовуватись для рахунків волонтерів.

З 1 жовтня в Україні введуть ліміт на перекази з картки на картку – деталі

А ось ті, кому ліміт дійсно має створити проблеми, – це “дропери”. Деякі українці продають свої карткові рахунки для того, щоб їх використовували для відмивання великих сум. Через рахунки одного дропера може проходити за рік мільйони гривень. Банки мають зупиняти підозрілі операції, однак не завжди з цим справляються.

“На ТСК (тимчасова слідча комісія. – Ред.) заслухали кіберполіцію щодо “дропів”. Як це використовується в різних видах злочинів. Три напрями застосування: онлайн-казино, продаж цигарок, наркотиків та зброї (у даркнеті), шахрайство. Втрачаємо (за даними кіберполіції) не менш ніж 1 млрд податків”, – зазначив голова парламентської ТСК Ярослав Железняк.

Дроп-схеми використовують:

тіньові (або нелегальні) ринки: від продажу контрафакту до наркотиків і зброї;

шахраї: вони збирають на дроп-рахунки кошти своїх жертв;

ті, хто намагається уникнути оподаткування: наприклад, деякі гравці азартного ринку.

Дроп-схеми використовують майже в усіх країнах світу, однак в Україні за останні роки вони набули значних масштабів. Зміни, які озвучив Нацбанк, підтримав і Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, і більша частина експертного середовища, і правоохоронці.

Питання є тільки щодо того, чи достатньо цих змін. Заступниця директора Асоціації міжбанківської платіжної системи ЄМА Олеся Данильченко впевнена: встановлення ліміту недостатньо. Це дійсно ускладнить схему, однак не унеможливить її.

Джерело: OBOZ.UA.

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